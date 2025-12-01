معاون وزیر نیرو خبر داد؛
رشد ۴۱۰ درصدی برق تجدیدپذیر؛ تا پایان سال
رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به شتابگیری طرحها گفت: در صورت تأمین منابع و ادامه روند فعلی، ظرفیت تجدیدپذیر کشور تا پایان سال میتواند به ۵۰۰۰ مگاوات برسد؛ یعنی رشدی بیش از ۴۱۰ درصد نسبت به ابتدای سال خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در مراسم آغاز بهرهبرداری از ۴۴۵ مگاوات و عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات در ۹۰ ساختگاه اظهار داشت: در هفدهمین مرحله از افتتاح پروژههای تجدیدپذیر، کشور شاهد رخدادی کمسابقه در توسعه انرژیهای پاک بودیم. امروز ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق کشور متصل شد؛ ظرفیتی که نسبت به دورههای گذشته، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی افزود: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر که ابتدای سال تنها ۱۸۰۰ مگاوات بود، اکنون از ۳۱۰۰ مگاوات گذشته است.
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به شتابگیری طرحها گفت: در صورت تأمین منابع و ادامه روند فعلی، ظرفیت تجدیدپذیر کشور تا پایان سال میتواند به ۵۰۰۰ مگاوات برسد؛ یعنی رشدی بیش از ۴۱۰ درصد نسبت به ابتدای سال خواهیم داشت.
وی بیان کرد: توسعه تجدیدپذیرها تنها به افزایش ظرفیت محدود نیست، بلکه گسترش جغرافیایی پروژهها نیز سرعت گرفته است. هماکنون طرحهای فعال در ۹۰ نقطه از ۱۵ استان در حال اجراست و هر مرحله، استانهای بیشتری را وارد چرخه توسعه میکند.
طرزطلب ادامه داد: پروژههای اخیر در استان گلستان اجرایی شده و قرار است در سایر مناطقی که امکان ساخت نیروگاه فراهم است نیز برنامهریزی جدید صورت گیرد.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی این پروژهها گفت: ورود نیروگاههای جدید باعث میشود سالانه ۲۵۱ میلیون مترمکعب سوخت مصرف نشود و بیش از ۶۵۰ هزار تن گاز CO₂ از انتشار جلوگیری شود.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: این دستاورد، نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش وابستگی به آب در نیروگاههای حرارتی و کنترل آلایندگی دارد.
وی تاکید کرد: علاوه بر افتتاحهای امروز، عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چهار استان آغاز شده است.
طرزطلب ابراز امیدواری کرد که ظرفیت انرژی بادی نیز طی ماههای آینده با سرعت بیشتری توسعه یابد.
وی اظهار داشت: اکنون بیش از ۶۵۳ ساختگاه خورشیدی در کشور در مراحل مختلف احداث قرار دارد و پروژههای متعددی در حوزه باد نیز در حال پیشرفت است.
طرزطلب تاکید کرد: با همکاری دولت، استانداران و دستگاههای مسئول، هدفگذاری ما این است که ظرفیت تجدیدپذیر کشور در سال آینده از مرز ۱۱ هزار مگاوات عبور کند.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته میزان توسعه سالانه تنها ۱۰ تا ۲۰ مگاوات بود، اما اکنون در برخی دورهها تا ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شده است؛ رشدی که به گفته او نویدبخش آیندهای روشنتر برای صنعت برق و مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.