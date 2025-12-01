مجید کریمی‌ریزی، رییس مرکزی ملی تامین مالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل حذف یا کاهش تهاتر نفت با واردات کالای اساسی در دولت چهاردهم، اظهار داشت: از اینکه چرا موضوع تهاتری نفت با کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی متوقف شده، اطلاعی ندارم اما روش تهاتر کارآمد بود و توانست بخشی از مشکلات تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را مرتفع کند.

وی ادامه داد: بنده در دو سال گذشته پیگیر اجرای این طرح بودم و در دورانی که این روش به اجرا رسید دو اتفاق خوب در تامین کالاهای اساسی رقم خورد، اول اینکه قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا می‌کرد. در حال حاضر، برای واردات کالاهای اساسی موضوع هزینه‌های دموراژ و خسارت دیرکرد پرداخت را مطرح و آن را بر روی قیمت نهایی کالا اضافه می‌کنند و این روند قیمت کالای اساسی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش می‌دهد.

رییس مرکزی ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: در شرایط تهاتر نفت با کالای اساسی، دیگر نیازی نیست منتظر تخصیص ارز به واردات کالای اساسی بمانیم و این پروسه تعیین بانک عامل و نحوه پرداخت و نقل و انتقالات مالی در واردات حذف و در نتیجه به سرعت مسأله پرداخت هم انجام می‌شود و حذف این موانع قیمت نهایی را کاهش می‌دهد.

کریمی‌ریزی گفت: نکته مثبت دیگر تهاتر نفت با کالای اساسی این است که این کاهش نرخ نهایی، کمک موثری برای کشف قیمت واقعی کالای اساسی است و مهمتر اینکه این روش انحصار در واردات را از بین می‌برد.

وی با بیان اینکه در این دولت هم در جایی اذعان نشده که روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی حذف شده، اظهار داشت: موافق و پیگیر اجرای روش تهاتر نفت با کالای اساسی بودیم و درباره اینکه چرا حجم آن کاهش پیدا کرده، وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشد.

کریمی‌ریزی با بیان اینکه پیگیر این بودیم در دولت چهاردهم آیین‌نامه تهاتر نفت با کالای اساسی نوشته شود و در خریدها هم نسبت به اجرای این روش اقدام کردیم، تاکید کرد: در دولت گذشته ما به عنوان خریدار از این روش استفاده می‌کردیم اما با رعایت قواعد آن، یعنی قیمت‌گذاری در تهاتر قطعا باید کمتر از قیمت کشف شده باشد.

وی تاکید کرد: این روش تست شده و نتیجه موفق و موثر آن را هم از جمله کاهش قیمت و رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی و کالای اساسی را به وضوح دیدیم و باید این روش تقویت شود اما نمی‌دانم چرا استفاده از این روش کمرنگ و میزان آن کاهش پیدا کرد.

رییس مرکزی ملی تامین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به حذف انحصار در واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در سال‌های اجرای تهاتر و برگشت دوباره انحصارکنندگان با حذف این روش، گفت: انحصارکنندگان در فرآیند تهاتر نفت با کالای اساسی نبودند و این روش را نمی شناختند و طبیعتاً حذف شدند. اما می‌توان روش تهاتر را بهتر کرد، در گذشته هر کسی که نفت می‌فروخت می‌توانست کالای اساسی وارد کند برای بهتر شدن روند این برنامه را داشتیم که هر کسی که در واردات کالای اساسی اهلیت داشت، مورد تایید بود و توان رعایت پروتکل‌ها را دارد، می‌تواند حواله نفتی دریافت کند که این روش به اجرا نرسید.

