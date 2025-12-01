جزئیات فروش فوری محصولات ایران خودرو
دهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو با موعد تحویل ۳۰ روزه، از ساعت ۱۶ فردا دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، دهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو با موعد تحویل ۳۰ روزه، از ساعت ۱۶ فردا دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز جمعه ۱۴ آذرماه ادامه خواهد داشت.
در این مرحله، فروش بهصورت فوری و برای سه گروه متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تعریف شده است.
در این دوره، محصولات خانواده هایما شامل هایما S۵ پرو، هایما ۷X و هایما ۸S قابل عرضه هستند.متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir نسبت به ثبتنام و شرکت در فرایند اولویتبندی اقدام کنند.مطابق روال دورههای گذشته، هر فرد تنها امکان انتخاب یک دستگاه خودرو را دارد و الزامی مسدودسازی حساب بانکی برای ثبتنام وجود ندارد.
ایرانخودرو اعلام کرده است که مراسم اولویتبندی متقاضیان واجد شرایط با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی برگزار خواهد شد.