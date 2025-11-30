خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شایعه کارت‌های سوخت سفید تکذیب شد

شایعه کارت‌های سوخت سفید تکذیب شد
کد خبر : 1720890
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ملی پخش با رد شایعات فضای مجازی اعلام کرد کارت سوخت سفید وجود خارجی ندارد و تمام کارت‌ها بر اساس VIN به یک وسیله نقلیه مشخص متصل هستند.

به گزارش ایلنا، روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به انتشار شایعات اخیر درباره وجود «کارت‌های سوخت سفید» اعلام کرد چنین عنوانی اساساً در سامانه هوشمند سوخت تعریف نشده است. بر اساس توضیحات این شرکت، فرآیند صدور کارت سوخت یک روند بین‌دستگاهی و مبتنی بر شماره شناسایی خودرو (VIN) است و هر کارت دقیقاً به یک وسیله نقلیه مشخص اختصاص می‌یابد؛ بنابراین امکان وجود کارت‌های فاقد هویت یا بدون تعلق به خودرو منتفی است.

این شرکت همچنین با استناد به داده‌های سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد اکنون ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال وجود دارد: ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، ۶ میلیون برای موتورسیکلت‌ها و ۳ میلیون کارت برای ناوگان دولتی و عمومی. طبق اعلام پلیس راهور، مجموع ناوگان موتوری کشور بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده است که آماده ارائه تمامی اطلاعات لازم به نهادهای ذیصلاح برای صحت‌سنجی ادعاهاست و حق پیگیری قضائی شایعات مطرح‌شده را برای خود محفوظ می‌داند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود