به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴) در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: وزارت ارتباطات با یک جهت‌گیری مشخص و اتکای ویژه به بخش خصوصی، عملاً فضا را برای استقبال از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال باز می‌کند.

وی افزود: با وجود تلاش‌های گذشته در حوزه داده، چالش‌هایی در سال‌های اخیر نمایان شده است و ضرورت دارد با همکاری فعالان بخش خصوصی گام‌های بلندتری برای رفع این مسائل برداشته شود.

وزیر ارتباطات در مورد برنامه‌های این وزارتخانه، گفت: با توجه به تکلیف این وزارتخانه در برنامه هفتم مبنی بر توسعه دولت هوشمند با مشارکت بخش خصوصی، به دنبال توسعه اپراتور هوش مصنوعی در کشور با همکاری بخش خصوصی هستیم.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت بخش خصوصی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در کشور، گفت: میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این حوزه به گونه‌ای است که نه توجیه داشته و نه امکان سرمایه‌گذاری توسط دولت به تنهایی وجود دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز واقعی کشور باشد؛ به همین دلیل، این وزارتخانه با یک جهت‌گیری مشخص و اتکای ویژه به بخش خصوصی، عملاً فضا را برای استقبال از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال باز می‌کند.

هاشمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه، گفت: در اقتصاد دیجیتال به طور ویژه به زیرساخت‌های ارتباطی از جمله زیرساخت‌های فیبر نوری، نسل پنجم تلفن همراه و آمادگی سرمایه‌گذاری در نسل ششم تلفن همراه توجه داریم و در موضوع توسعه فیبر نوری دو محور پروژه فیبرنوری (اف تی تی اچ) با محوریت اپراتورهای بخش خصوصی و مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری با محوریت مخابرات ایران و مشارکت سایر اپراتورها را دنبال می‌کنیم.

توسعه ۵G بدون حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی غیرممکن است

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه بعد از حدود یک قرن در دولت چهاردهم آغاز شده و به یادگار خواهد ماند، گفت: با برگزاری مزایده فرکانس‌های مورد نیاز نسل پنجم تلفن همراه پس از سال‌ها انتظار، اپراتورهای ارتباطی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساخت‌های ۵G شده‌اند تا این فناوری را دنبال کنند. با وجود این، به‌محض سخن گفتن از زیرساخت ارتباطی و شریان‌های پرظرفیت شبکه، موضوع اصلی به‌طور طبیعی "داده" است زیرا این بستر برای جریان یافتن داده ایجاد شده است.

هاشمی افزود: این حوزه با عناوینی مانند حکمرانی داده و داده‌محوری شناخته می‌شود و برای تحقق این رویکرد، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مراکز داده و توان پردازشی باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

پروانه اپراتور هوش مصنوعی برای فعالیت بخش خصوصی صادر می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: در این چارچوب و بر اساس تکالیف تعیین‌شده در برنامه‌های بالادستی، دولت به سمت توسعه دوباره اَبر دولت با مشارکت بخش خصوصی حرکت می‌کند. همچنین، سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد پروانه اپراتور هوش مصنوعی را برای فعالیت بخش خصوصی صادر کند تا کشور به‌صورت رسمی دارای اپراتورهای هوش مصنوعی باشد.

هاشمی با بیان اینکه تحولات حوزه ارتباطات و داده بدون مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: برنامه‌ریزی‌های مدون برای این موضوع صورت گرفته است.

ستاری با اشاره به چالش‌های این حوزه، گفت: ضرورت دارد با همکاری فعالان بخش خصوصی گام‌های بلندتری برای رفع این مسائل برداشته شود.

