خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاملات ۳۷۳ میلیون دلاری بازار ارز تجاری در هفته نخست آذر

معاملات ۳۷۳ میلیون دلاری بازار ارز تجاری در هفته نخست آذر
کد خبر : 1720756
لینک کوتاه کپی شد.

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد ثبت معاملاتی به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار بود.

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد ثبت معاملاتی به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار بود.
 
کد خبر : ۱۷۹۷۲۰
 
 

به گزارش ایلنا، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در هفته منتهی به ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، شاهد ثبت معاملاتی به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار بود.

طی ۴ روز معاملاتی هفته گذشته، ۱۹۶ میلیون دلار، ۴۵۱ میلیون درهم، ۱۷ میلیون یورو، ۲۲۳ میلیون یوآن و ۲۲۹ میلیون روبل معامله شد.

گفتنی است، از ابتدای سال تا ۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۱۹ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار انواع ارز از سوی واردکنندگان کشور خریداری شد.

طی این دوره، ارزش کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، به تفکیک نوع ارز، ۱۰ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۲۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون درهم، ۸۵۳ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون یوآن، ۱۶۱ میلیون ین و ۳ میلیارد و ۴۷۵ میلیون روبل بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود