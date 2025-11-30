کاهش ۷۰ درصدی درآمد روسنفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، روسنفت روز جمعه (هفتم آذر) اعلام کرد درآمد خالص این شرکت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی با ۷۰ درصد کاهش به ۲۷۷ میلیارد روبل (۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار) رسیده است.

قیمت‌های پایین‌تر نفت سود سه‌ ماه شرکت‌های بزرگ نفتی ازجمله شل و توتال انرژی را هم کاهش داده است.

روسنفت اعلام کرد که فشار بیشتر بر نتایج این شرکت ناشی از افزایش هزینه‌های تضمین امنیت ضدتروریسم بوده است، هرچند این شرکت درباره اقدام‌های امنیتی توضیحی ارائه نداد.

اوکراین از ماه اوت حمله‌های پهپادی به زیرساخت‌های انرژی روسیه را افزایش داده است.

روسنفت اعلام کرد که درآمد این شرکت در ۹ ماه امسال با ۱۷.۸ درصد کاهش به ۶ تریلیون و ۲۹۰ میلیارد روبل رسیده است.

این شرکت روس در بیانیه‌ای تأکید کرد که سطح بالای نرخ بهره کلیدی بانک روسیه همچنان تأثیر منفی قابل توجهی بر سود دارد، افزون بر این، عوامل غیرپولی و مقطعی نیز در طول دوره گزارش بر پویایی شاخص تأثیر منفی گذاشتند.

سود روسنف پیش از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش (EBITDA) در بازه زمانی یادشده با ۲۹.۳ درصد کاهش به یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد روبل رسید.

