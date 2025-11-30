مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «خرید برنج ایرانی ازسوی این سازمان با چه هدفی انجام شد؟» گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران براساس رسالتی که دارد، وظیفه حمایت از تولیدکنندگان را بر عهده دارد. این سازمان یک رسالت دیگری نیز به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی دارد و آن، تنظیم‌گری بازار است؛ یعنی هم‌زمان توجه به تولیدکننده و مصرف‌کننده و متعادل شدن قیمت‌ها دارد.

خریداری برنج از برنجکاران در آغاز فصل برداشت

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد قیمت برنج و ورود این سازمان به تنظیم بازار این محصول، گفت: در اول فصل برداشت برنج در کشور، به دلیل نامناسب بودن قیمت برنج، ما فورا دستور دادیم که خرید حمایتی برنج از کشاورزان آغاز شود.

معتمد در مورد قیمت برنج خریداری‌شده ایرانی ازسوی این سازمان در آغاز فصل برداشت، گفت: برنج تولید داخل با قیمت‌های منصفانه و در واقع قیمت خرید توافقی، از کشاورزان خریداری شد؛ به این صورت که قیمت تمام‌شده برنج برای کشاورز به اضافه سود متعارف او در قیمت خرید توافقی لحاظ شد.

وی افزود: دلیل انتخاب این قیمت برای خرید برنج از برنجکاران، پایداری تولید برنج بود تا کشت متوقف نشود و کشاورز، انگیزه تولید را از دست ندهد و سرمایه تولید او از بین نرود. به همین دلیل، سازمان تعاون روستایی به خرید برنج، ورود و بخشی از برنج تولیدی امسال را خریداری کرد.

توقف خرید برنج ازسوی سازمان تعاون روستایی

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد ادامه خرید برنج ایرانی ازسوی این سازمان، گفت: بعد از آغاز خریداری برنج از کشاورزان ازسوی این سازمان، قیمت برنج به طور طبیعی به دلیل کمبود برنج خارجی در بازار، در حال افزایش بود. بنابراین، ما بلافاصله خرید را متوقف کردیم، چون اگر این کار را نمی‌کردیم، ما هم به افزایش بی‌رویه قیمت کمک می‌کردیم.

به گفته معتمد، برنج خریداری‌شده شامل انواع برنج اعم از ارقام پرتولید و پرمحصول تا برنج کیفی است.

شرط تحویل برنج سازمان تعاون روستایی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد زمان عرضه این برنج به بازار، گفت: این برنج را به تدریج از هفته آینده در روستا بازار‌های شبکه تعاون روستایی عرضه می‌کنیم.

معتمد در پاسخ به این سوال که «آیا این برنج‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز عرضه خواهد شد یا خیر؟» گفت: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم برای عرضه این برنج درخواست بدهند، این محصول را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار خواهیم داد تا به مردم عرضه کنند. البته شرط این سازمان برای تحویل برنج به این فروشگاه‌ها این است که آنها باید ضوابط قیمت‌گذاری ما را باید رعایت کنند.

انتهای پیام/