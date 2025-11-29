نیروگاه سد کرخه از مدار تولید برق خارج شد

به گزارش ایلنا از سازمان آب و برق خوزستان، امیر محمودی بیان کرد: رهاسازی آب از دریچه‌های تحتانی برای تامین نیاز آب پایین دست سد به دلیل افت تراز مخزن سد کرخه و خارج شدن واحدهای این نیروگاه از مدار تولید، آغاز شد.

وی با بیان اینکه حجم آب ذخیره شده در دریاچه این سد حدود یک میلیارد متر مکعب است افزود: تراز فعلی مخزن سد کرخه ۱۸۰ متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری ۴۰ متر کاهش دارد.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: مخزن سد کرخه بعد از سیلاب‌های سال ۹۸ تاکنون شاهد بارش چشمگیری نبوده و با مدیریت مخزن و تعامل بین دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان در این چند سال اخیر نیاز آبی پایین دست سد از طریق تولید انرژی واحدهای نیروگاهی و دریچه‌های تحتانی سد تامین شده است.

وی با اشاره به خشکسالی و کمبود بارش‌های سال‌های اخیر حوضه آبریز سد کرخه، بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی تاکید کرد.

سد کرخه یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ‌ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه است که بر روی رودخانه کرخه در ۲۲ کیلومتری شمال غربی اندیمشک در خوزستان ساخته شده‌است.

عملیات اجرایی سد کرخه در سال ۱۳۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید، این سد دارای سه واحد نیروگاه برق آبی با توان تولیدی ۴۰۰ مگاوات است.

مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل کاهش تراز آب مخزن سد کرخه و رسیدن به حداقل تراز بهره‌برداری نیروگاه، هر سه واحد این نیروگاه از چرخه تولید برق خارج شدند.

انتهای پیام/