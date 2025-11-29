خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروگاه سد کرخه از مدار تولید برق خارج شد

نیروگاه سد کرخه از مدار تولید برق خارج شد
کد خبر : 1720552
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه با اشاره به خارج شدن واحدهای این نیروگاه از مدار تولید به دلیل کاهش آب دریاچه این سد گفت: دریچه‌های تحتانی این سد برای تامین آب مورد نیاز پایین دست بازگشایی شده است.

به گزارش ایلنا از سازمان آب و برق خوزستان، امیر محمودی بیان کرد: رهاسازی آب از دریچه‌های تحتانی برای تامین نیاز آب پایین دست سد به دلیل افت تراز مخزن سد کرخه و خارج شدن واحدهای این نیروگاه از مدار تولید، آغاز شد.

وی با بیان اینکه حجم آب ذخیره شده در دریاچه این سد حدود یک میلیارد متر مکعب است افزود: تراز فعلی مخزن سد کرخه ۱۸۰ متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری ۴۰ متر کاهش دارد.

مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: مخزن سد کرخه بعد از سیلاب‌های سال ۹۸ تاکنون شاهد بارش چشمگیری نبوده و با مدیریت مخزن و تعامل بین دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان در این چند سال اخیر نیاز آبی پایین دست سد از طریق تولید انرژی واحدهای نیروگاهی و دریچه‌های تحتانی سد تامین شده است.

وی با اشاره به خشکسالی و کمبود بارش‌های سال‌های اخیر حوضه آبریز سد کرخه، بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی تاکید کرد.

سد کرخه یکی از بزرگ‌ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ‌ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه است که بر روی رودخانه کرخه در ۲۲ کیلومتری شمال غربی اندیمشک در خوزستان ساخته شده‌است.

عملیات اجرایی سد کرخه در سال ۱۳۷۰ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید، این سد دارای سه واحد نیروگاه برق آبی با توان تولیدی ۴۰۰ مگاوات است.

مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل کاهش تراز آب مخزن سد کرخه و رسیدن به حداقل تراز بهره‌برداری نیروگاه، هر سه واحد این نیروگاه از چرخه تولید برق خارج شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود