خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا

ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
کد خبر : 1720536
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا، طبق نامه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت یک‌هفته‌ای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی که برای رفع مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه جدید سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده بود، امروز ۸ آذر ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.

این نامه که به امضای محمدعلی دهقان دهقانی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت رسیده، خطاب به معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. در این نامه تأکید شده اجرای بخشنامه شماره ۶۲۳۱۱۸۸ سازمان ملی استاندارد از ۲۴ آبان‌ماه منجر به ایجاد محدودیت در خروج کالاهای صادراتی، به‌ویژه برای صادرکنندگان فاقد رتبه‌بندی، و توقف برخی محموله‌ها در گمرکات شده است.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که به‌منظور جلوگیری از خسارت به صادرکنندگان و تداوم صادرات کالاهای فسادپذیر، طی یک هفته اخیر امکان صادرات برای صادرکنندگانی که حداقل سقف صادراتی ۱۰ هزار دلار را احراز می‌کنند، فراهم شده است.این مهلت امروز، ۸ آذر، پایان می‌یابد و طبق اعلام رسمی، تمدید نخواهد شد.

در این نامه از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته شده ضمن ابلاغ فوری موضوع به گمرکات اجرایی سراسر کشور، فرآیند خروج محموله‌های مشمول این مهلت بدون وقفه انجام گیرد تا از ایجاد اختلال جدید در زنجیره صادرات جلوگیری شود.

ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود