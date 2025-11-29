خبرگزاری کار ایران
با عبور ۲۵۰۰ میلیارد ریالی از تعهدات هشت ماهه؛

بانک کشاورزی ۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد

بانک کشاورزی ۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد
در حالی که بر اساس تعهدات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، پرداخت ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تا پایان آبان ماه سال جاری برای بانک کشاورزی تعیین شده بود، عملکرد این بانک در این بخش طی ۸ ماهه نخست سال جاری ۲۵۶۰ میلیارد ریال بیشتر از تعهد مصوب بوده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در حوزه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه به رقم ۴۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال رسیده و این مبلغ به ۲۲ هزار و ۸۱۱ نفر از متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، از این مبلغ، ۳۵ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال در قالب ۱۰ هزار و ۷۴۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و ۱۱ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال نیز به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ۱۲ هزار و ۷۰ نفر از هموطنان تعلق گرفته است.

