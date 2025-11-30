در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ارزیابی مصوبه جدید بنزینی دولت / سیاستهای تصدیگری دولت در قیمتگذاری انرژی اصلاح شود
رییس هیأت مدیره انجمن سیانجی کشور گفت: بهترین، سریعترین و دردسترسترین راهکار کوتاهمدت مدیریت بالای مصرف بنزینی جایگزینی سوخت سیانجی و خودروهای برقی نیز راهکار بلندمدت است.
محسن جوهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در ارزیابی مصوبه جدید بنزینی دولت اظهار داشت: هرچند اقدام دولت بسیار بهتر از بیعملی دولتهای گذشته است، اما ابتدا باید مشخص شود هدف اصلی از این مصوبه چیست؛ آیا هدف کاهش مصرف و واردات بنزین است یا افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت؟
وی ادامه داد: اگر هدف کاهش مصرف است که قاعدتاً باید اینگونه باشد، راه درست این است که ابتدا سیاستهای تصدیگری دولت در قیمتگذاری انرژی اصلاح شود و سیاستهای مرتبط با تولید و واردات خودرو به سمت خودروهای کممصرف و دوگانهسوز تغییر کند.
رییس هیأت مدیره انجمن سیانجی کشور در ادامه درباره ظرفیت سیانجی گفت: تمام جایگاههای سیانجی کشور آماده خدماترسانی هستند و در حال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت عرضه گاز طبیعی در جایگاهها خالی است. بدون سرمایهگذاری جدید میتوان بخش بزرگی از مصرف بنزین را به سیانجی منتقل کرد اما این اقدام نیاز به تغییر رویکرد دولت در حمایت از این سوخت ملی دارد.
وی با اشاره به مشکلات موجود افزود: بزرگتربن مشکل این حوزه کمبود تقاضا و خودروی دوگانهسوز در کشور و عدم حمایت دولت از دارندگان خودروهای دوگانهسوز فعلی است. پرداخت هزینه بالای تعویض مخازن فرسوده یا منقضی شده خودروها برای مالکین خودروهای دوگانهسوز امکانپذیر نیست و این موضوع باعث افزایش آمار حوادث در جایگاههای سیانجی شده است.
جوهری تاکید کرد: وجود ناوگان پرمصرف یکی از دلایل اصلی مصرف بالای بنزین است. دولت باید تعرفه واردات خودروهای کممصرف و دوگانهسوز را کاهش دهد تا مردم امکان انتخاب اقتصادی داشته باشند و از سوی دیگر، خودروهای پرمصرف فعلی نیز باید به سمت استفاده از سوخت سیانجی سوق داده شوند.
وی افزود؛ بهترین، سریعترین و دردسترسترین راهکار کوتاهمدت مدیریت بالای مصرف بنزینی جایگزینی سوخت سیانجی و خودروهای برقی نیز راهکار بلندمدت است.
رییس هیأت مدیره انجمن سیانجی کشور با اشاره به نقش گسترش سیانجی در کاهش قاچاق گفت: سیاستگذاری انرژی کشور باید علمی، آیندهنگر و متوازن باشد، در حوزه کنترل قاچاق سوخت اقدامات مثبت انجام شده، اما مزیت بزرگ سیانجی این است که قابلیت قاچاق ندارد و میتواند فشار نظارتی و امنیتی دولت را کاهش دهد.
وی با اشاره به نقش سیانجی در کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: استفاده از سیانجی نه تنها مصرف بنزین را کاهش میدهد، بلکه به شکل مستقیم آلودگی هوا را هم کاهش میدهد. این روزها که هوای اکثر شهرها به شدت آلوده شده است، جایگزینی بنزین با سیانجی میتوانست تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش آلودگی داشته باشد. سیانجی نسبت به بنزین و گازوئیل انتشار گازهای مضر مانند CO و ذرات معلق را به طور قابل توجهی کاهش میدهد، بنابراین هم در اصلاح الگوی مصرف سوخت و هم در بهبود کیفیت هوای شهرها نقش مؤثری دارد.
جوهری در ادامه تشکیل سازمان مدیریت راهبردی انرژی و ارتقای آن به سطح معاونت رئیسجمهور را اقدام بسیار درست و ضروری در حوزه انرژی دانست و گفت: این اقدام میتواند مسیر انرژی کشور را اصلاح و جلوی تکرار سیاستهای غلط گذشته را بگیرد و زمینهساز اصلاحات اساسی در حوزه انرژی باشد.