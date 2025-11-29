به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مقام‌های ترکیه روز جمعه (هفتم آذر) اعلام کردند که دو نفتکش تحت تحریم روسیه در دریای سیاه نزدیک تنگه بسفر دچار انفجار شدند و عملیات نجات برای سرنشینان آنها آغاز شد.

وزارت حمل‌ونقل ترکیه اعلام کرد نفتکش ۲۷۴ متری «کایروس» در مسیر مصر به روسیه در دریای سیاه دچار انفجار و آتش‌سوزی شد.

این وزارتخانه ادامه داد: دو قایق نجات سریع، یک یدک‌کش و یک کشتی واکنش اضطراری بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ۲۵ خدمه کشتی به سلامت نجات یافتند.

اداره امور دریایی ترکیه گزارش داد «کایروس» در حال عزیمت به بندر نووروسیسک روسیه بود که بر اثر یک برخورد خارجی در ۲۸ مایلی ساحل ترکیه دچار آتش‌سوزی شد.

این سازمان همچنین اعلام کرد نفتکش دیگری به نام «ویرات» در فاصله حدود ۳۵ مایل دریایی از ساحل در شرق دریای سیاه دچار حادثه شد و واحدهای نجات و یک کشتی تجاری به محل حادثه اعزام شدند.

دود غلیظی در موتورخانه مشاهده شده است، اما ۲۰ خدمه حاضر در کشتی وضعی مناسب دارند.

طبق داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، هر دو نفتکش «کایروس» و «ویرات» در فهرست کشتی‌هایی قرار دارند که پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ مشمول تحریم‌های غرب شده‌اند.

در سال‌های اخیر مواردی از برخورد کشتی‌ها با مین در دریای سیاه گزارش شده و برخی مین‌ها در حال حرکت پیدا شده‌اند.

آژانس کشتیرانی ترایبکا اعلام کرد «کایروس» هنگام حادثه با پرچم گامبیا در حال حرکت بوده است و احتمال دارد به مین برخورد کرده باشد.

بر اساس گزارش این سازمان، کشتی در معرض خطر غرق شدن قرار دارد، هرچند ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه بسفر ادامه دارد.

