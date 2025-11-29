تخصیص سهمیه واردات نفت پالایشگران مستقل چین

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع تجاری روز پنجشنبه (ششم آذر) اعلام کردند: پالایشگاه‌های مستقل چین نخستین سهمیه واردات نفت خام خود را برای سال ۲۰۲۶ دریافت کرده‌اند؛ سهمیه‌هایی که می‌توانند برای محموله‌هایی که تا پایان سال جاری میلادی وارد می‌شوند، استفاده شوند.

دو منبع آگاه گفتند: شرکت پتروشیمی «هنگلی» سهمیه واردات ۲ میلیون تن معادل روزانه حدود ۴۰ هزار بشکه نفت خام را دریافت کرده است.

سه منبع دیگر افزودند به پتروشیمی «رونگ‌شِنگ» اجازه واردات ۷۵۰ هزار تن داده شد، در حالی که پتروشیمی «شِنگهونگ» و پتروشیمی «هونگرون» به‌ترتیب سهمیه‌های ۱۲۰ هزار تن و ۵۳۰ هزار تن دریافت کردند.

آمار منابع تجاری نشان می‌دهد تاکنون سهمیه‌هایی حدود ۸ میلیون تن برای ۲۱ پالایشگاه صادر شده است؛ رقمی که نسبت به ۶ میلیون و ۴۰ هزار تن صادرشده در نوامبر ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد.

وزارت بازرگانی چین مسئول تنظیم سهمیه‌های واردات نفت خام پالایشگران مستقل چینی است.

این وزارتخانه ماه گذشته میلادی سهمیه واردات نفت خام برای تجارت غیردولتی را ۲۵۷ میلیون تن برای سال ۲۰۲۶ تعیین کرد که نسبت به سال ۲۰۲۵ بدون تغییر بوده است.

یکی از منابع گفت: انتظار می‌رود پکن سهمیه باقی‌مانده برای سال ۲۰۲۶ را اوایل سال آینده صادر کند.

شو مویو، تحلیلگر ارشد مؤسسه کپلر در گزارشی نوشت: انتظار می‌رود صدور سهمیه‌های جدید، قیمت محموله‌های فوری ایران، ونزوئلا و روسیه را افزایش دهد و به کاهش ذخیره‌سازی‌های شناور کمک کند.

وی افزود: بازار گسترده‌تر نفت هم تا حدودی حمایت خواهد شد، هرچند تردیدها درباره تحریم‌های آمریکا و نگرانی‌های مداوم از عرضه بیش‌ازحد، احتمالاً فشار کاهشی بر قیمت‌های شاخص دوبی را حفظ خواهد کرد.

در ماه اکتبر کمبود سهمیه واردات و تشدید تحریم‌های غرب، واردات نفت چین را محدود کرد و به تخفیف‌های بیشتر برای نفت تحریم‌شده و افزایش حجم نفت ذخیره‌شده در کشتی‌ها در آب‌های آسیا منجر شد.

