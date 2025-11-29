خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکسیناسیون جمعیت دامی علیه تب برفکی ادامه دارد

واکسیناسیون جمعیت دامی علیه تب برفکی ادامه دارد
کد خبر : 1720436
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام سازمان دامپزشکی کشور مبارزه با بیماری تب برفکی در کانون توجه این سازمان است و ایمن‌سازی (واکسیناسیون) جمعیت دامی کشور با جدیت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، سیدسعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان قم بر مبارزه با بیماری تب برفکی تاکید کرد و گفت: ایمن‌سازی (واکسیناسیون) جمعیت دامی کشور با جدیت ادامه دارد.

وی صیانت از جمعیت دامی به عنوان سرمایه ارزشمند کشور را یکی از رسالت‌های مهم دامپزشکی دانست و افزود: مبارزه با بیماری‌هایی همچون تب برفکی، بروسلوز (تب مالت)، هاری و آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در اولویت کاری سازمان قرار دارد.

این مسئول دولتی واکسیناسیون را در کنار اقدامات امنیت زیستی و قرنطینه‌ای ابزار کلیدی در کنترل بیماری‌ها عنوان و تصریح کرد: واکسن‌های مورد نیاز برای مایه‌کوبی دام‌ها تهیه شده و تأمین کامل واکسن تب برفکی جهت پوشش حداکثری جمعیت دام سبک در دستور کار قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی