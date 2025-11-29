واکسیناسیون جمعیت دامی علیه تب برفکی ادامه دارد
بنا بر اعلام سازمان دامپزشکی کشور مبارزه با بیماری تب برفکی در کانون توجه این سازمان است و ایمنسازی (واکسیناسیون) جمعیت دامی کشور با جدیت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سیدسعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان قم بر مبارزه با بیماری تب برفکی تاکید کرد و گفت: ایمنسازی (واکسیناسیون) جمعیت دامی کشور با جدیت ادامه دارد.
وی صیانت از جمعیت دامی به عنوان سرمایه ارزشمند کشور را یکی از رسالتهای مهم دامپزشکی دانست و افزود: مبارزه با بیماریهایی همچون تب برفکی، بروسلوز (تب مالت)، هاری و آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در اولویت کاری سازمان قرار دارد.
این مسئول دولتی واکسیناسیون را در کنار اقدامات امنیت زیستی و قرنطینهای ابزار کلیدی در کنترل بیماریها عنوان و تصریح کرد: واکسنهای مورد نیاز برای مایهکوبی دامها تهیه شده و تأمین کامل واکسن تب برفکی جهت پوشش حداکثری جمعیت دام سبک در دستور کار قرار دارد.