خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بر اساس اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛

گروه خودروسازی سایپا رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن را کسب کرد

گروه خودروسازی سایپا رتبه نخست کشور در بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن را کسب کرد
کد خبر : 1720422
لینک کوتاه کپی شد.

گروه خودروسازی سایپا در بخش سواری بنا بر ارزیابی رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، موفق شد رتبه نخست کشور را از نظر کمترین میزان انتشار CO₂ و پایین‌ترین میانگین مصرف سوخت در میان خودروسازان داخلی به دست آورد.

به گزارش ایلنا و به نقل از   در راستای برنامه جامع کنترل و کاهش میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور و به استناد گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و بر پایه پایش‌ها و آزمون‌های آلایندگی در حوزه پایش تطابق تولید (COP) سازمان حفاظت محیط زیست، گروه خودروسازی سایپا (سواری) در آخرین ارزیابی مقایسه‌ای منتشرشده توسط این شرکت، موفق به اخذ بالاترین رتبه در میان خودروسازان داخلی از منظر کمترین میزان انتشار CO₂ و پایین‌ترین میانگین مصرف سوخت نسبت به تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

کاهش میزان انتشار CO₂ و مصرف سوخت همواره یکی از اهداف اصلی گروه خودروسازی سایپا بوده که با همکاری و پیگیری شرکت مگاموتور، معاونت مهندسی، معاونت بازرگانی و سایر واحدها و شرکت‌های مرتبط گروه حاصل شده است.

این دستاورد بیانگر حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده سایپا در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و توجه به مقوله انرژی به‌عنوان یکی از ارکان طراحی، تولید و توسعه سبد محصولات است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی