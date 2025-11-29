به گزارش ایلنا و به نقل از در راستای برنامه جامع کنترل و کاهش میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشور و به استناد گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و بر پایه پایش‌ها و آزمون‌های آلایندگی در حوزه پایش تطابق تولید (COP) سازمان حفاظت محیط زیست، گروه خودروسازی سایپا (سواری) در آخرین ارزیابی مقایسه‌ای منتشرشده توسط این شرکت، موفق به اخذ بالاترین رتبه در میان خودروسازان داخلی از منظر کمترین میزان انتشار CO₂ و پایین‌ترین میانگین مصرف سوخت نسبت به تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

کاهش میزان انتشار CO₂ و مصرف سوخت همواره یکی از اهداف اصلی گروه خودروسازی سایپا بوده که با همکاری و پیگیری شرکت مگاموتور، معاونت مهندسی، معاونت بازرگانی و سایر واحدها و شرکت‌های مرتبط گروه حاصل شده است.

این دستاورد بیانگر حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده سایپا در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و توجه به مقوله انرژی به‌عنوان یکی از ارکان طراحی، تولید و توسعه سبد محصولات است.

