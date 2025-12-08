در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
یارانه ۲۵ میلیون تومانی به متقاضیان خودوری دوگانهسوز/ دلیل افت ۶۰ درصدی فروش سیانجی
عضو هیات مدیره انجمن سیانجی کشور گفت: به خاطر نبود متقاضی جایگاهها افول پیدا کرده و به طوری که صد در صد جایگاههای کشور در ۴ تا ۵ سال اخیر افت فروش ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشتند و همین باعث شد مصرف ۲۴ میلیون متر مکعبی به ۱۵ میلیون متر مکعب برسد.
رضا نیکزاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره بنزین سهنرخی و تناثیر آن بر رشد مصرف سیانجی اظهار داشت: در جلسات کارشناسی پیشبینیها مبنی بر این بود که قیمت بنزین بالاتر باشد.
وی افزود: طبق آنالیز قیمت سهمیهای ۷۵ تا ۸۰ درصد جامعه را پوشش میدهد و کسانی که مصرف بالاتر دارند یا عمدتا وضعیت مالی بهتری دارند و یا کسانی هستند که با خودرو کار میکنند که مجبورند سراغ سوخت جایگزین بروند.
عضو هیات مدیره انجمن سیانجی کشور گفت: صنعت سیانجی میتواند روزانه ۴۰ تا ۴۵ میلیون متر مکعب سوخت در اختیار مشتریان قرار دهد اما اکنون به خاطر نبود متقاضی جایگاهها افول پیدا کرده و به طوری که صد در صد جایگاههای کشور در ۴ تا ۵ سال اخیر افت فروش ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشتند و همین باعث شد مصرف ۲۴ میلیون متر مکعبی به ۱۵ میلیون متر مکعب برسد.
وی بیان کرد: ما در زمینه جایگاهی هم بروز و هم استاندارد هستیم و هیچ خطری برای مشتری ایجاد نمیکند مشکل مربوط به تولید خودرو است، از سال ۹۱ به بعد وضعیت اینگونه شده است، از طرفی مخازن خودروهای دوگانهسوز کنونی مستهلک شدهاند که البته با پیگیری انجام شده تلاش بر این است، تعویض مخازن فرسوده و دوگانهسوز کردن خودروها به افزایش تقاضای سیانجی کمک کند اما این برنامه باید از دو سال قبل که بستر و امکانات فراهم بود؛ اجرایی میشد، اگر آن زمان پروژه دوگانهسوز کردن رایگان و تعویض رایگان مخازن انجام میشد اکنون صنعت سیانجی اوضاع خوبی داشت.
نیکزاد با بیان اینکه اختلاف قیمت در حدی تاثیرگذار نیست که کسی سیانجی را ترجیح ندهد، گفت: نرخ سوم بنزین در این مرحله تاثیر زیادی روی افزایش تقاضای سیانجی ندارد. اینکه به خودروهای نوشماره سهمیه تعلق نمیگیرد نشانه این است که وضعیت موجود پایدار نیست، بنابراین کسانی که پرمصرف هستند از فرصت طرح رایگان استفاده کنند چون امکانات محدود است، ضمن اینکه کاهش سهمیه بنزین برای خودروهای دوگانهسوز نیز منجر به این نخواهد شد که کسی به سمت استفاده از سیانجی و دوگانهسوز کردن نرود. بعبارت دیگر باتوجه به نرخ تورم، نصف شدن سهمیه بنزین خودروهای دوگانهسوز تاثیری در تصمیم متقاضیان تبدیل به دوگانهسوز نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز سیانجی در دنیا کاربرد زیادی دارد، تصریح کرد: در لنج، قطار و خودروهای گرانقیمت استفاده میشود، مثلا در چین نزدیک ۸ میلیون خودروی دوگانهسوز تردد میکنند اما در ایران سیانجی بعنوان سوخت قشر ضعیف شناسانده شده، مهمترین مشکل ما عدم تولید خودروهای دوگانهسوز شخصی و مورد دوم قیمت پایین بنزین بوده است به طوری که کسانی که خودروی دوگانهسوز داشتهاند هم به این سوخت ترغیب نمیشدهاند.
عضو هیات مدیره انجمن سیانجی کشور با بیان اینکه مصرف سیانجی در خودروها تاثیر چندانی در ناترازی گاز کشور ندارد، گفت: ما در حال حاضر ۹۶۰ میلیون متر مکعب تولید گاز داریم و مصرف کنونی سیانجی ۱۵ میلیون متر مکعب و زیر ۲ درصد است و اگر این میزان افزایش یابد علاوه بر صرفهجویی در مصرف بنزین منجر به حذف واردات آن خواهد شد.
وی با اشاره به یارانه دولت به کسانی که خودروی خود را تبدیل به دوگانهسوز میکنند، خاطرنشان کرد: نصب کیت و مخزن دوگانهسوز تقریبا ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد و این درواقع یارانه پنهانی است که دولت به این متقاضیان پرداخت میکند کسانی که خودروی بالای ۹۴ دارند؛ میتوانند بصورت رایگان اقدام به دوگانهسوز و به این ترتیب هم سوخت ارزانتر دریافت کنند و هم اینکه از این یارانه ۲۵ میلیون تومانی برخوردار شوند.