مصرف سوخت خودروها باید سالانه پنج درصد کاهش یابد
معاون بهرهبرداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: طبق قوانین و استانداردهای موجود، مصرف سوخت خودروها در کشور باید سالانه پنج درصد کاهش پیدا کند.
به گزارش ایلنا، سهیل معمارباشی افزود: امروز موضوع نوآوری و ارتقای موتورهای کم مصرف خودروها در کشور از مباحث بسیار جدی است.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که موضوع مورد اشاره توسط قوانین و استانداردهای مختلف کشور هم در گذشته مورد تأکید قرار گرفتهاست.
معاون بهرهبرداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: از طرف دیگر مشوقهایی در کنار این وجود دارد که خودروسازان بتواند موتورهای مورد استفاده در محصولات خود را ارتقا دهند.
معمارباشی اضافه کرد: این جهتگیری هم در کاهش آلودگی هوا و همینطور مصرف سوخت خودروها بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه اگر توجه شود به تمرکز سیاست گذاریها، به طور حتم اثر سیاست گذاریها هم بیشتر خواهد شد.
معمارباشی گفت: برای مثال از یک طرف میانگین سن ناوگان حمل و نقل در کشور تعیین میشود و از طرف دیگر با شکایت یک فرد به دیوان عدالت اداری حکم داده میشود تا زمانی که میتوانند معاینه فنی بگیرند تردد خودروها مجاز است.
وی افزود: برای کاهش مصرف سوخت خودروها و آلودگی هوا در کشور میتوان از الگوهای داخلی و بینالمللی در این زمینه استفاده کرد.
معمارباشی بیان کرد: کشور چین برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ خود در کنار اقدامات تشویقی اقدامات تنبیهی هم گذاشت. چین شماره گذاری خودروهای بنزینی را در شهرهای بزرگ محدود و در برابر شمارهگذاریهای آنی خودروهای برقی را در دستور کار خود قرار داد.
معاون بهرهبرداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: گذاشتن قرعه کشیهای ۷ تا ۱۰ ساله و همینطور مشوقهای تا حدود ۱۰ هزار دلار برای خودروهای برقی از دیگر اقدامات دولت چین برای مصرف کمتر سوخت خودروها و کاهش آلودگی هوا بود. وقتی قضیه جا افتاد به تدریج این مشوقها و اقدامات کم و کمتر شد.
معمارباشی اضافه کرد: این اقدامات کمک کرد تا وضعیت مصرف سوخت و هوا در کشور چین روز به روز به سمت بهبودی سوق پیدا کند.
معاون بهرهبرداری و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» گفت: در کشور ایران هم میتوان به سمت مصرف کمتر سوخت و کاهش آلودگی هوا حرکت کرد به شرط داشتن هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاریها، و در عین حال هدف به صورت صحیح نشانه گیری شده باشد.