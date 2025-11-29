استاندار تهران اعلام کرد:
تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای نصب پنل خانگی
مردم از فردا میتوانند برای دریافت تسهیلات پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران گفت: مردم از فردا میتوانند برای دریافت تسهیلات پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
وی افزود: پس از ثبتنام طی حداکثر ۱۰ روز بازدید صورت میگیرد و تسهیلات اهدا میشود.
معتمدیان تاکید کرد: برای هر کیلووات، ۴۰ میلیون تومان و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اهدا خواهد شد.
وی اظهار داشت: ۱۲۰۰ مسجد در تهران تا پایان سال به پنلهای خورشیدی مجهز میشوند.
استاندار تهران توضیح داد: مردم میتوانند برای احداث حداکثر ۵ کیلو وات و ۱۰ کیلو وات نیروگاه خورشیدی در سقف منازل؛ در سامانه در نظر گرفته شده در ساتبا درخواست خود را ثبت کنند و طی ۱۰ روز بازدید انجام میشود و از تسهیلات بانکی برای هر کیلو وات ۴۰ میلیون تومان وام کمبهره استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: سهم احداث پنل خورشیدی در کل کشور ۱۰۰۰ مگاوات و سهم استان تهران ۱۳۰ مگاوات است که ۵۰ درصد آن در شهر تهران و ۵۰ درصد شهرستانهای استان تهران خواهد بود.
در ادامه استاندار تهران با تأکید بر اینکه در این استان هیچگونه مازوتسوزی انجام نمیشود، گفت: در پایتخت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت فعال وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد آنها بالای ۲۰ سال عمر دارند و عمدتاً فرسوده و آلایندهاند.
وی درباره ضرورت اجرای تصمیمهای اخیر برای مدیریت آلودگی هوا اظهار کرد: اگر این تصمیمها اتخاذ نمیشد، پیشبینیها نشان میداد غلظت آلایندهها افزایش مییافت و وضع تهران به سطح بحرانیتری میرسید. خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده و همراهی منسجم دستگاهها از تشدید بحران جلوگیری شد.
وی با تشریح اقدامهای انجامشده در هفته بحرانی آلودگی هوا افزود: بر اساس سند راهبردی مدیریت بحران و قانون هوای پاک، مجموعهای از محدودیتها و عملیات نظارتی برای کنترل انتشار آلایندهها و کاهش مواجهه شهروندان با هوای ناسالم اجرا شده است.
استاندار تهران با اشاره به سهم بالای خودروهای آلاینده در پایتخت تصریح کرد: در کارگروه ملی کاهش آلایندگیها اعلام شد که بخش قابل توجهی از خودروهای آلاینده کشور در استان تهران تردد دارند، همچنین در این شهر حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت فعال وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد آنها بالای ۲۰ سال عمر دارند و بهطور عمده فرسوده و آلاینده هستند. هر موتورسیکلت آلاینده به اندازه چهار خودرو آلودگی تولید میکند و بیش از ۸ لیتر مصرف سوخت دارد.
معتمدیان با یادآوری اینکه در یک سال گذشته و با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، روند اسقاط خودرو جهشی کمسابقه داشته و بیش از ۳۵۰ هزار خودرو از چرخه تردد خارج شده است، افزود: در هفت سال قبل از دولت چهاردهم، تنها ۲۷۰ خودرو اسقاط شده بود، این اقدام گرچه هنوز ما را به تکلیف قانونی هوای پاک نمیرساند، اما نشاندهنده حرکت مؤثر دولت در مدیریت آلایندگی و نوسازی ناوگان است.
وی بیان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را اسقاط کند؛ امیدواریم با برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی دستگاههای مرتبط، این هدف محقق شود.