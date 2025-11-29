خبرگزاری کار ایران
مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد

مهلت افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام در سامانه خودروهای وارداتی برای شرکت در طرح جدید عرضه خودروها تمدید شد.

به گزارش ایلنا، مهلت افتتاح حساب وکالتی برای شرکت در طرح عرضه خودروهای وارداتی که از روز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، ابتدا قرار بود تا روز یکشنبه (۹ آذر) ادامه یابد، اما این زمان بنا بر اعلام سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه دهم آذرماه تمدید شد.

بنابراین متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می‌توانند در بازه تعیین‌شده یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های واجد شرایط، به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب مسدود کنند.

حساب‌هایی که با عنوانی غیر از عنوان مذکور وکالتی شوند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت و مسئولیتی نیز متوجه سامانه نخواهد بود.

از سوی دیگر، مهلت ثبت‌نام و انتخاب اولویت‌ها که پیش‌تر تا ۱۲ آذرماه اعلام شده بود، تا ۱۵ آذرماه تمدید شده است و متقاضیان موجود در فهرست مجاز می‌توانند طی این مدت با مراجعه به سامانه اقدام به ثبت‌نام و انتخاب دو اولویت کنند.

