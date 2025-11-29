به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع پالایشگاهی روز جمعه (هفتم آذر) اعلام کردند عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، ممکن است قیمت رسمی فروش نفت خام خود به بازار آسیا را در ماه ژانویه برای دومین ماه پیاپی کاهش دهد و آن را به پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته برساند؛ اقدامی که در پی روند کاهشی قیمت‌های نقدی انجام می‌شود.

پنج منبع پالایشگاهی مستقر در آسیا در نظرسنجی رویترز بیان کردند که قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب برای ماه ژانویه احتمال دارد ۳۰ تا ۴۰ سنت به ازای هر بشکه کاهش یابد و به محدوده ۶۰ تا ۷۰ سنت برای هر بشکه کمتر از میانگین قیمت نفت عمان/ دوبی برسد.

داده‌های رویترز نشان می‌دهد این دومین کاهش ماهانه و کمترین سطح از ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی خواهد بود.

منابع پالایشگاهی گفتند: قیمت رسمی فروش انواع نفت خام عربستان شامل «فوق سبک عربی»، «متوسط عربی» و «سنگین عربی» در ژانویه ممکن است ۳۰ تا ۵۰ سنت برای هر بشکه نسبت به دسامبر کاهش یابد.

این برآوردها بازتاب روند کاهش اختلاف قیمت نقدی دوبی با سوآپ‌هاست که تاکنون در این ماه به‌طور میانگین ۹۰ سنت برای هر بشکه بوده و ۳۲ سنت کمتر از اکتبر است.

فشار ناشی از مازاد عرضه و چشم‌انداز آن، در حالی افزایش یافته که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) از آوریل تاکنون به‌تدریج کاهش‌های عرضه داوطلبانه خود را لغو کرده‌اند و رشد تقاضا کُند شده است.

هشت عضو اوپک‌پلاس در بازه زمانی آوریل تا دسامبر امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازارهای جهانی بازگردانده‌اند.

هشت عضو این ائتلاف در نشست ماه نوامبر تصمیم گرفتند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را برای سه‌ ماه نخست سال آینده میلادی به‌دلیل پیش‌بینی مازاد عرضه متوقف کنند.

منابع گفتند انتظار می‌رود هشت عضو اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه (نهم آذر) برنامه توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه در سه‌ماه نخست ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ کنند.

در همین حال، عرضه اضافه غیرمنتظره‌ای از سوی شرکت نفت کویت وارد بازار شد؛ این شرکت پس از قطع برق در پالایشگاه الزور به‌دلیل آتش‌سوزی، حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین را به بازار نقدی عرضه کرد.

یکی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی رویترز گفت: کاهش قیمت‌ها می‌تواند تقاضای بلندمدت از سوی چین را افزایش دهد؛ جایی که پالایشگاه‌های مستقل این هفته نخستین محموله سهمیه واردات سال ۲۰۲۶ را دریافت کردند.

قیمت‌های رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی به‌طور معمول اوایل هر ماه منتشر می‌شود و روند قیمت‌های ایران، کویت و عراق را تعیین می‌کنند و بر حدود ۹ میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر می‌گذارند.

شرکت دولتی آرامکوی عربستان سعودی قیمت‌های رسمی فروش خود را بر اساس توصیه‌های مشتریان و پس از محاسبه تغییرات ماهانه در ارزش نفت خام، بازده پالایش و قیمت فرآورده‌ها تعیین می‌کند.

مقام‌های آرامکو طبق سیاست رسمی خود، درباره قیمت‌های ماهانه اظهار نظر نمی‌کنند.

