روایت مدیرعامل بانک صادرات ایران از مسیر تحول و شکوفایی:
از اصلاح زیرساخت تا خدمات نوین؛ حضور بانک صادرات ایران در جمع برترینهای شبکه بانکی
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست هماندیشی با مدیران کانونهای بازنشستگی کشور، دستاوردهای سه ساله بانک در اصلاح ساختارها، رشد منابع، ارتقای سرمایه و خدمات نوین را تشریح کرد و از پروژههای رفاهی و درمانی بازنشستگان، راهاندازی موزه تاریخ بانک و اهدای نشان مفرح به برترینهای شبکه بانکی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، نشست هماندیشی مدیران کانونهای بازنشستگی کشور با حضور محسن سیفی، یاسر مرادی عضو هیئتمدیره، همتالله حسینزاده معاون منابع انسانی بانک، سیدمحمدمهدی بهشتینژاد مدیرعامل بیمه سرمد، امیرمهدی امینیان رئیس هیئتمدیره و عرفان دلروز عضو هیئتمدیره این شرکت طی دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.
بازگشت بانک صادرات ایران به جمع سه بانک برتر کشور
سیفی با اشاره به مسیر سخت اصلاح ساختارهای بانک اظهار کرد: بخش مهمی از تعهدات و وعدههای سه سال گذشته محقق شده و بانک صادرات پس از سالها بار دیگر به جمع سه بانک برتر کشور بازگشته است.
وی تأکید کرد: منابع بانک طی سه سال گذشته از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد نتیجه «انضباط مالی و افزایش اعتماد مشتریان» است.
بهبود وضعیت مالی و کفایت سرمایه
مدیرعامل بانک صادرات ایران رشد سرمایه و توان مالی بانک را یکی از دستاوردهای مهم برشمرد و گفت: کفایت سرمایه منفی بانک که مانع اصلی قرارگرفتن به عنوان بانک جامع بوده است، مثبت گردیده و اکنون در مسیر دستیابی به سطح مورد نظر بانک مرکزی قرار دارد و امیدواریم سرمایه بانک تا پایان سال از ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
چالشهای اقتصاد و مسئولیتهای تکلیفی
سیفی بیان کرد که بخش قابلتوجهی از فشار بر بانکها ناشی از شرایط اقتصادی و تکالیف تحمیلی است و اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی با نرخ ترجیحی، مطالبات سنواتی دولت و دشواریهای بازپرداخت در صنایع کشور، فضای بانکداری را پیچیده کرده است.
وی با این حال گفت: بانک صادرات ایران با وجود همه محدودیتها توانسته عملیات خود را سودده و پایدار نگه دارد.
اصلاحات فناوری؛ پروژهای زمانبر اما حیاتی
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: زیرساخت فعلی بانک از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییر اساسی نکرده و همین موضوع در بروز مشکلات فن آوری و افزایش ریسکهای عملیاتی نقش داشته است.
سیفی اعلام کرد که ارتقای کامل سامانهها تا شش ماه آینده قابل مشاهده خواهد بود.
پروژههای عمرانی، درمانی و رفاهی با کمترین هزینه
سیفی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهبود سرویسهای درمانی گفت: زمان پرداخت هزینههای درمان که روزگاری سه تا پنج ماه طول میکشید، اکنون به کمتر از ۱۴ روز رسیده است. وی تأکید کرد: تعامل بین بانک و کانونهای بازنشستگی باید بر پایه همفکری و مشورت باشد و ما این ارتباط را یکی از ارزشمندترین سرمایههای بانک میدانیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران به برخی دغدغههای ۳۰ ساله در حوزه رفاه و داراییهای مربوط به بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تعیینتکلیف پروندههای سهدههای نیازمند دادهکاوی، کارشناسی دقیق و بررسی مدلهای مشابه است و اراده بانک برای شفافسازی کامل قطعی و جدی است.
سیفی همچنین از اجرای طرحهای رفاهی و درمانی نوآورانه با حداقل بار مالی خبر داد و گفت: احیای بیمارستانها، هتلها و مراکز تفریحی در استانهای مختلف با استفاده از تهاتر مطالبات یا رایگانسازی انجام شده و خدمات این مراکز در اختیار کارکنان و بازنشستگان قرار میگیرد.
حفظ نامهای ماندگار بانک صادرات ایران
مدیرعامل بانک صادرات ایران بر لزوم پاسداشت پیشکسوتان بانک تأکید کرد و گفت: هر کسی که برای بانک صادرات ایران زحمت کشیده، باید نام و جایگاهش حفظ شود.
وی به نامگذاری شعبه مرکزی به نام مرحوم مفرح و همچنین راهاندازی موزه تاریخ بانک صادرات ایران اشاره کرد و از کانونهای استانی خواست که یادگارهای خود را در اختیار این موزه قرار دهند.
سیفی همچنین از طراحی «نشان مفرح» برای قدردانی سالانه از برترینهای نظام بانکی کشور خبر داد.
پشتیبانی بیمه سرمد از بازنشستگان بانک صادرات ایران با توانگری بالا و خدمات سریع
در ادامه سیدمحمدمهدی بهشتینژاد، مدیرعامل بیمه سرمد، با اشاره به وضعیت شرکت در زمان تحویل گفت که بیمه سرمد در سال ۱۴۰۱ با زیان انباشته، نقدینگی محدود و سرمایه اندک تحویل گرفته شد، اما با برنامهریزی دقیق و مدیریت هوشمند توانست در مدت کوتاهی مسیر سوددهی را طی کند.
وی اعلام کرد که توانگری شرکت از سطح دو به پنج ارتقا یافته و اکنون در میان پنج شرکت برتر توانگر بیمهای کشور قرار دارد.
مدیرعامل بیمه سرمد تأکید کرد که بازنشستگان بانک صادرات را ولینعمت واقعی خود میدانند و خدمات درمانی و رفاهی آنان با سرعت، کیفیت و عدالت بالا ارائه میشود.
وی توضیح داد که پرداخت هزینههای درمانی به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته و بیش از ۴۰۰۰ مرکز درمانی و داروخانه در سراسر کشور با بیمه سرمد قرارداد دارند؛ همچنین تعرفه مراکز درمانی تا دو و نیم برابر نرخ دولتی افزایش یافته است تا عدالت اجتماعی و رفاه بیمهشدگان در استانهای محروم بهبود یابد.
بهشتینژاد افزود که اپلیکیشن جدید شرکت ارسال مدارک و پیگیری خدمات بیمهای را ساده و سریع کرده و ثبت خسارتهای درمانی، بیمه عمر و انحصار وراثت بدون مراجعه حضوری انجام میشود.
او تأکید کرد که تمامی اقدامات با رعایت قوانین، شفافیت و عدالت انجام شده و هدف اصلی شرکت کاهش دغدغههای اقتصادی و درمانی بازنشستگان و ایجاد آرامش و رضایت خانواده بزرگ بانک صادرات ایران است.
پیام بازنشستگان: نسل گذشته و امروز در کنار هم
در ادامه، نماینده بازنشستگان بانک صادرات ایران ضمن قدردانی از تلاشهای مدیرعامل و هیئتمدیره، نقش پیشکسوتان و کارکنان گذشته را در ارتقای جایگاه بانک تشریح کرد.
وی تأکید کرد که همکاری و تعامل مستمر کارکنان دیروز و امروز برای حفظ اعتماد و رفاه بازنشستگان حیاتی است.
دغدغهها و مطالبات بازنشستگان شامل بیمه درمان، کمکهای معیشتی، همسانسازی حقوق، تسهیلات فرزندان و شفافسازی و عدالتمحوری در بررسی و تعیین سهم از صندوق آتیه مطرح و تأکید شد که اجرای این اقدامات نقش مهمی در آرامش و رفاه خانواده بزرگ بانک صادرات ایران دارد.
در پایان خواسته شد که مدیرعامل و هیئت مدیره با تصمیمات هدفمند، حمایت همهجانبه از بازنشستگان و کارکنان شاغل را ادامه دهند تا همبستگی و اعتماد بیش از پیش تقویت شود.