خرید توافقی و حمایتی ‌کالاها به ۹.۵ میلیون تن رسیده

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به نقش تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون بیش از ۹.۵ میلیون تن خرید توافقی و حمایتی انجام شده و بیش از ۳۰۰ روستابازار ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در دولت چهاردهم اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با یک ریل‌گذاری صحیح در مسیر پیشرفت قرار دارد. رشد اقتصادی، کاهش واردات و افزایش صادرات، همگی نتیجه تلاش کشاورزان، بازرگانان و فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به نقش تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی افزود: در حوزه تعاون روستایی بیش از ۸۴۰۰ تشکل فعال هستند و از شهریور سال گذشته تاکنون بیش از ۸۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده است. همچنین بیش از ۹.۵ میلیون تن خرید توافقی و حمایتی انجام شده و بیش از ۳۰۰ روستابازار ایجاد شده است. هدف این است که تا پایان دولت این رقم به سه هزار روستا بازار برسد.

طلایی یادآور شد: نخست این که محصولات کشاورزی در زمان برداشت بسیار ارزان هستند و گرانی‌ها معمولاً به دلیل کمبود تولید یا عدم ذخیره‌سازی مناسب رخ می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش ضروری و سودآور است.

وی گفت: بیش از ۴۰ واحد جدید با مشارکت بخش خصوصی و در قالب روش‌های مشارکتی راه‌اندازی شده و زیرساخت‌های موجود شامل انبارهای دیوارکشی‌شده، دارای سند، برق، آب و گاز می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا سرعت اجرای طرح‌ها افزایش یابد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین درباره تأمین سرمایه در گردش تأکید کرد: ما یا محصول را خودمان تأمین می‌کنیم و یا نقدینگی لازم را فراهم می‌کنیم. سال گذشته نزدیک به دو همت تسهیلات ارزان‌قیمت به تشکل‌ها پرداخت شد و برای امسال نیز ظرفیت تا پنج همت پایه‌گذاری شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تدابیری که در استان اتخاذ شده و همراهی مدیران و معاونین وزارتخانه، ان‌شاءالله این اقدامات به نفع بخش کشاورزی، کشاورزان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

