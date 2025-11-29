مرکز آمار ایران گزارش داد
ادامه کاهش تورم در بازار اجاره مسکن
مرکز آمار ایران از تداوم کاهش تورم در بازار اجاره مسکن شهرهای کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده نشان میدهد، در آبان ماه ۱۴۰۴، روند کاهش تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره که از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود، ادامه یافت و سرعت رشد اجارهبها در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کمترین سطح در بیش از سه سال اخیر قرار گرفت.
تورم اجاره مسکن در شهرهای کشور در حالی در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسید که این میزان نشان دهنده ثبت رکود تازهای از کاهش سرعت رشد اجارهبهای مسکن، حداقل از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است.
تورم ماهانه اجاره مسکن نیز در آبان ماه روند کاهشی داشت و به سطح ۲.۷ درصد رسید. تورم سالانه اجاره نیز به سطح ۳۶ درصد کاهش یافت که کمترین میزان تورم سالانه اجاره از تیرماه ۱۴۰۲ محسوب میشود.
کاهش محسوس تورم اجاره نسبت به سال قبل
تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه اجاره مسکن شهرهای کشور همچنین با فاصله قابل توجه نسبت به وضعیت همین شاخصها در سال گذشته، کاهش یافته است. در حالیکه تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه اجاره مسکن شهرها در آبان ماه امسال به ترتیب معادل ۳۳.۴، ۲.۷ و ۳۶ درصد گزارش شده است، این شاخصها در آبان ماه سال گذشته به ترتیب برابر با ۳۹.۷، ۳.۱ و ۴۱.۷ درصد بوده است.
فاصله قابل توجه تورم اجاره با تورم عمومی
تورم اجاره مسکن شهرهای کشور همچنین در آبان ماه امسال با فاصله محسوس از تورم عمومی کمتر گزارش شده است.
عدد شاخص قیمت مصرف کننده(تورم عمومی)، نشان دهنده رشد ۳.۴ درصدی بهای کالاها و خدمات در آبان ماه نسبت به ماه گذشته(مهرماه) است. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده به لحاظ تغییرات نقطه به نقطه، رشد ۴۹.۴ درصدی و به لحاظ سالانه رشد ۴۰.۴ درصدی داشته که با فاصله قابل توجه از تورم اجاره مسکن در این ماه بیشتر است.
آمارهای رسمی نشان میدهد تورم اجاره مسکن در سال جاری و از جمله در آبان ماه امسال نه تنها نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجه داشته است که در مقایسه با سطح تورم عمومی و میزان رشد بهای کالاها و خدمات در بازه زمانی یاد شده، با فاصله قابل توجه کمتر است.