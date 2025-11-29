وزیر جهاد کشاورزی:
تعهد کنیم هیچ آب و غذایی هدر نرود
وزیر جهاد کشاورزی با هشدار نسبت به بحران آب، بر اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی و کاهش هدررفت غذا به عنوان راهکاری برای حفظ این منبع حیاتی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نشست بینالمللی «جلوگیری از ضایعات آب و غذا» با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف، وزرا، پژوهشگران و نمایندگان سازمانهای بینالمللی در ترکیه برگزار شد. در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی، به ارائه دیدگاهها و برنامههای کشور در حوزه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ارتقای بهرهوری آب پرداخت.
غلامرضا نوری در ابتدای سخنان خود، با تقدیر از ابتکار خانم «آمینه اردوغان» و آقای «ابراهیم یومالکی» در برگزاری این نشست، بر اهمیت جهانی موضوع حفاظت از منابع حیاتی آب و غذا تأکید کرد و گفت: منابع آب و غذا علاوه بر نقش تعیینکننده در ثبات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، در تعالیم دینی نیز از جایگاه ویژهای برخوردارند.
وی با بیان این که ایران سرزمینی باسابقه تاریخی در مدیریت آب است، اظهار داشت: ملت ایران هزاران سال پیش با ابداع قنات، هنر زیستن در دل کویر را به جهان آموختند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای پیدرپی و تنش آبی بر کشور افزود: جهان امروز با سه چالش "کاهش منابع آب تجدیدپذیر"، "رشد تقاضای غذایی" و "افزایش هدررفت محصولات کشاورزی" روبهرو است.
به گفته وی، طبق آخرین برآوردهای رسمی سازمانهای بینالمللی، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنهاند و روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در جهان هدر میرود، به عبارتی انسانها نزدیک به یکسوم غذای تولیدی جهان را به زباله تبدیل میکنند.
نوری با تشریح پیامدهای ضایعات غذا و آب، از جمله تخریب خاک، کاهش آبهای زیرزمینی، انتشار گازهای گلخانهای و تشدید تغییرات اقلیمی، تأکید کرد: کاهش هدررفت غذا در واقع کاهش هدررفت آب است و یکی از کمهزینهترین و موثرترین راهکارها برای افزایش عرضه جهانی غذا محسوب میشود.
وی با اشاره به برنامههای جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از ۳۰ به ۱۵ درصد، اقدامات انجامشده را شامل توسعه زنجیره ارزش، ارائه دستورالعملهای کاهش ضایعات، ایجاد سامانههای ثبت و رهگیری محصولات باغی، توسعه زنجیره سرد و کاهش قابل توجه ضایعات در محصولات مهمی چون گندم، سیبزمینی، سیب، مرکبات، انگور و خرما عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: به عنوان مثال، ضایعات سیبزمینی طی ۱۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از ورود بخش قابل توجهی از پسماندهای حاصل از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی به چرخه تولید خوراک دام و استخراج ترکیبات با ارزش افزوده خبر داد و گفت: این پسماندها که پیشتر سبب آلودگی و تولید گازهای گلخانهای میشدند، امروز به مدد فناوری به بخشی از چرخه تولید تبدیل شدهاند.
نوری بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع ارتقای بهرهوری آب در کشاورزی اختصاص داد و اجرای برنامههایی چون حکمرانی کارآمد آب، مدیریت جامع حوضههای آبخیز، تعادلبخشی سفرههای زیرزمینی، توسعه آبخیزداری و آبخوانداری، گسترش سیستمهای نوین آبیاری، توسعه گلخانهها و حمایت از کشت نشایی را از جمله اقدامات ایران برای صرفهجویی در منابع آب عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاریهای چندجانبه برای مقابله با محدودیت منابع آب و کاهش هدررفت غذا تصریح کرد: آینده امنیت غذایی جهان به میزان مسئولیتپذیری و همکاری امروز ما وابسته است. اگر بتوانیم هدررفت آب و غذا را کاهش دهیم، به افزایش ظرفیت تولید، صلح، ثبات، سلامت و پایداری جهانی کمک کردهایم.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنانش گفت: اجازه دهید با هم تعهد کنیم که هیچ قطره آب و هیچ دانه غذایی هدر نرود.