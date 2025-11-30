مهدی کریمی، مدیر عامل شرکت "هزاردستان خزر" در گفتگو با خبرگزاری "ایلنا" در خصوص معرفی این مجموعه اظهار کرد: "هزار دستان خزر" از سال گذشته تاکنون مسیر رشد را بسیار جدی طی کرده است و سعی بر آن داشته تا ظرفیت تولید را با هدف پاسخ‌گویی به نیاز بازار تا ۴۰ درصد افزایش دهد که این اقدام را با نوسازی دستگاه‌ها، استانداردسازی فرآیندها و بازمهندسی خطوط تولید ممکن کرده است.

وی در ادامه افزود: همچنین افزایش بهره‌وری به ما کمک کرد قیمت تمام‌ شده را کنترل کنیم و در عین حال کیفیت را به سطح مطلوب‌تری برسانیم؛ هدف ما رقابت از طریق کیفیت و دوام محصولات است، نه از طریق کاهش بی‌منطق قیمت.

سرمایه انسانی؛ قلب تپنده یک مجموعه است

مدیرعامل شرکت "هزار دستان خزر"درباره اهمیت منابع انسانی مجموعه‌ها بیان کرد: هیچ سازمانی بدون نیروی انسانی توانمند رشد نمی‌کند؛ در این راستا دوره‌های آموزشی منظم، مسیرهای ارتقاء شغلی، نظام ارزیابی عملکرد و طرح‌های انگیزشی را بازطراحی کردیم تا کارکنان احساس امنیت، هدف و پیشرفت داشته باشند.

او با اشاره به خروجی این اقدامات افزود: نتیجه این سیاست‌ها ماندگاری نیروی متخصص، افزایش دقت و شکل‌گیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری بوده است.

مدیریت ریسک در تأمین مواد اولیه

وی در ارتباط با چالش‌های تأمین مواد اولیه اظهار کرد: بازار جهانی طی دو سال اخیر پرنوسان بود و ما برای کاهش ریسک، استراتژی تأمین چند منبعی تدوین کردیم، با تأمین‌کنندگان داخلی قراردادهای بلندمدت بستیم و پروژه بومی‌سازی بخشی از قطعات را آغاز کردیم که کلیه این اقدامات باعث شد حتی در شرایط پرریسک نیز دچار توقف تولید نشویم تا هزینه‌های خرید مواد اولیه به شکل قابل توجهی کنترل شود.

رقابت‌پذیری در بازار داخلی

مدیرعامل این شرکت در زمینه سیاست قیمت‌گذاری‌ها و رقابت توضیح داد: ما قیمت‌گذاری را بر اساس ارزش واقعی محصولات انجام می‌دهیم و نه دامپینگ و گران‌فروشی. هدف ما ارائه محصولی باکیفیت، خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی قابل اتکاء است تا مشتری بداند چه ارزشی دریافت می‌کند.همین رویکرد باعث شده سهم ما در بازار داخلی طی ماه‌های اخیر افزایش یابد و اعتماد شبکه توزیع تقویت شود.

R&D و نوآوری

کریمی در ادامه گفت: شرکت ما اخیراً اولین دستکش ضدباکتری و ضدحساسیت را به بازار عرضه کرده است که تاکنون در هیچ نقطه‌ای در دنیا مشابه آن وجود ندارد. این اختراع توسط تیم R&D ما در شرکت "هزاررستان خزر" ثبت شده و به بازار عرضه شده است. همچنین، ما در حال تولید بر روی محصولات دیگری در عرصه نوآوری و فناوری‌های پیشرفته هستیم که به زودی به بازار خواهند آمد.

وی افزود: دستکش "ایزی‌کلین" محصولی است که در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر فروشگاه‌های کشور در دسترس است. هدف اصلی ما در شرکت "هزاررستان خزر"، خدمت به سلامت پوست هموطنان است، به‌ویژه اینکه استفاده از این دستکش‌ها می‌تواند از پوست در برابر آسیب‌های باکتریایی، ویروسی و قارچی محافظت کند و آن را جوان و سالم نگه دارد. این نوآوری واقعی، به عنوان یک خدمت محوری، در راستای سلامت عمومی به جامعه ارائه شده است.

ورود هدفمند به بازارهای صادراتی

وی درباره برنامه‌های صادراتی شرکت افزود: ورود به بازارهای منطقه‌ای یکی از اهداف جدی ماست؛ مذاکراتی با چند توزیع‌کننده در کشورهای همسایه آغاز شده و همزمان فرآیند استانداردسازی بسته‌بندی و انطباق محصولات با نیاز بازارهای هدف در حال انجام است‌.

کریمی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که طی سال آینده، سهم صادراتی شرکت به شکل محسوس افزایش یابد و درآمد ارزی به یکی از پایه‌های مالی مجموعه تبدیل شود.

حرکت به سمت تولید سبز

او درباره اقدامات محیط‌زیستی شرکت اظهار کرد: کاهش مصرف انرژی در کارخانه، بازیافت پسماندها و استفاده از بسته‌بندی‌های جایگزین قابل بازیافت، سه طرح اصلی ما در حوزه محیط زیست هستند؛ توسعه پایدار صرفاً یک شعار نیست، یک تعهد جدی است.

وی ادامه داد: "هزار دستان خزر" قصد دارد در آینده‌ای نزدیک استانداردهای بالاتری در حوزه محیط‌زیست دریافت کند و در این زمینه پیشتاز باشد.

دیجیتال‌سازی و تحول در فروش

مدیرعامل "هزاردستان خزر" در بخش دیگری از این گفت‌وگو توضیح داد: تحول دیجیتال را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم، سامانه فروش آنلاین، CRM و سیستم مدیریت خدمات پس از فروش را تقویت کرده‌ایم تا مشتریان تجربه سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشند.

او افزود: تحلیل داده‌های مشتریان به ما کمک می‌کند درک درست‌تری از نیاز بازار داشته باشیم و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دقیق‌تر شود.

به دنبال تبدیل شدن به بازیگر منطقه‌ای هستیم

کریمی در تشریح آینده این شرکت بیان کرد: چشم‌انداز پنج‌ساله ما تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی منطقه‌ای در حوزه تولید محصولات تخصصی است؛ هدف‌گذاری‌ ما هم شامل؛ توسعه صادرات، افزایش سبد محصولات نوآورانه و تقویت شبکه توزیع در بازارهای هدف است و ما با استمرار برنامه‌ریزی علمی، شفافیت مدیریتی و همراهی نیروی انسانی متخصص، آینده‌ای روشن برای شرکت متصور هستیم.

