وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

به روز رسانی نرخ عوارضی در تمام آزادراه‌های کشور

وزیر راه و شهرسازی گفت: عوارضی جدید به تمام آزادراه‌ها ابلاغ شده و با نرخ‌ها در تمام عوارضی‌ها به روز شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره عدم ابلاغ نرخ جدید عوارضی به آزادراه‌ها و گلایه پیمانکاران اظهار داشت: عوارضی جدید به تمام آزادراه‌ها ابلاغ شده و با نرخ‌ها در تمام عوارضی‌ها به روز شده‌اند. 

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که در ستاد تنظیم داشتیم و ارزش گذاری و قیمت گذاری عوارض آزادراهی انجام شد، اخذ عوارضی با نرخ جدید در حال انجام است. باید توجه داشت وقتی بخش خصوصی در ساخت پروژه‌های آزادراهی مشارکت می‌کند باید نرخ عوارضی هم براساس قیمت‌های واقعی تنظیم شود.

 

