فهرست شعب کشیک استان تهران بانک صادرات ایران در روز شنبه ۸آذر اعلام شد

بانک صادرات ایران در راستای اعلامیه شورای هماهنگی بانک‌ها و اطلاعیه استانداری تهران به دلیل افزایش و تداوم آلودگی در استان تهران و تسهیل دسترسی به خدمات حضوری بانکی به هموطنان در استان تهران، فهرست شعب کشیک خود برای روزهای شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طبق اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روز شنبه هشتم آذرماه، برای کمک به کاهش ترددهای غیر ضرور و کاستن از آلودگی هوا، شعب کشیک بانک صادرات ایران در این روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال بوده و آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان هستند. همچنین واحد‌های فنی و پشتیبانی ستادی این بانک به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

مشتریان محترم می‌توانند با توجه به ضرورت پرهیز از ترددهای غیر ضرور، امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاه‌های الکترونیکی بانک انجام داده و از حضور غیرضروری در شعب خودداری کنند. 

برای مشاهده فهرست شعب کشیک کلیک  کنید

 

