خرید آسان 7 خودروی وارداتی 2025 با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک می‌توانند از روز سه‌شنبه 4 آذرماه تا ساعت 14 روز دوشنبه 10 آذرماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده 5 میلیارد ریال با انتخاب گزینه «عرضه خودروهای وارداتی-آذرماه 1404»، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کنند.

متقاضیان پس از پایان مهلت وکالتی کردن حساب لغایت روز شنبه 15 آذرماه 1404، لازم است به منظور ثبت‌نام و انتخاب دو اولویت از فهرست محصولات ارائه شده به سایت https://saleauto.ir مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه، ثبت‌نام اولیه خود را انجام دهند.

سامانه وکالتی کردن حساب

