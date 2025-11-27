خرید آسان 7 خودروی وارداتی 2025 با حساب وکالتی بانک صادرات ایران
شرایط خرید آسان 7 خودروی وارداتی مدل 2025 با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا ساعت 14 روز دوشنبه 10 آذرماه فراهم شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک میتوانند از روز سهشنبه 4 آذرماه تا ساعت 14 روز دوشنبه 10 آذرماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده 5 میلیارد ریال با انتخاب گزینه «عرضه خودروهای وارداتی-آذرماه 1404»، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کنند.
متقاضیان پس از پایان مهلت وکالتی کردن حساب لغایت روز شنبه 15 آذرماه 1404، لازم است به منظور ثبتنام و انتخاب دو اولویت از فهرست محصولات ارائه شده به سایت https://saleauto.ir مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه، ثبتنام اولیه خود را انجام دهند.
سامانه وکالتی کردن حساب