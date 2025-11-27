پشت پرده بحران نهادههای دامی؛ از سوءمدیریت در صدور مجوزها تا کاهش بودجه ارزی
دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، تأکید کرد: تأخیر دولت در صدور مجوزهای واردات، کاهش بودجه ارزی و اشتباهات مدیریتی در تعیین سقف مجوزها باعث ایجاد بحران در تأمین نهادهها و افزایش فشار تقاضا در بازار شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا کلامی، دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران با اشاره به ضرورت صدور بهموقع مجوزهای واردات گفت: مقادیر مصرف بهار سال آینده باید در ابتدای دیماه مجوزش داده شود، چون هر عقل سلیمی میداند یک تاجر تا برود مذاکره کند، کالا را بارگیری کرده و به کشور برساند سه تا چهار ماه طول میکشد.
وی با انتقاد از تأخیر دولت در صدور مجوزها افزود: این اتفاق نیفتاد، زیرا فضایی در بودجه شکل گرفته که مثلاً عدد ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده و گفته میشود نباید بیش از بودجه سفارش داد. در حالیکه در تجارت جهانی ممکن است معامله نهایی نشود و نیاز به انعطاف وجود دارد.
کلامی اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی اخیراً به این نتیجه رسیدهاند که سقف مجوزهای واردات باید افزایش یابد و توضیح داد: شنیدهام این عدد را به ۱۳۰ درصد رساندهاند؛ یعنی مجوز واردات باید معادل ۱۳۰ درصد نیاز باشد. سال گذشته چون مجوزهای ۱۲۰ درصدی را کامل داده بودند، گفتند برای سال ۱۴۰۳ سقف پر شده، در حالیکه این مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده و تأخیر ایجاد کرده است.
او این مسئله را «سوءمدیریت و تشخیص اشتباه» دانست و گفت: این اشتباه شروع بحران بوده و همزمان بودجه ارزی نیز کاهش پیدا کرده است. نتیجه این شده که در پایان مرداد، مقادیر ورودی نهادهها مطابق سال قبل نبوده است.
کلامی در ادامه به عامل دیگری نیز اشاره کرد: کاهش بارندگی و خشکسالی باعث کمبود تولید علوفه و جو در داخل شده و فشار تقاضا را افزایش داده است.
وی در پایان تاکید کرد: وقتی چنین فضایی ایجاد میشود، در سمت تقاضا هم ولع شکل میگیرد. دولت مرتب اعلام میکند نرخها آشفته شده و یارانه به مردم نرسیده است. این فضا باعث میشود تصور شود ممکن است نرخ ارز تغییر کند و همین موضوع فشار تقاضا را بیشتر میکند.