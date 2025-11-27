خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

پایداری شبکه‌های آبرسانی در ششمین خشکسالی پیاپی

پایداری شبکه‌های آبرسانی در ششمین خشکسالی پیاپی
کد خبر : 1719795
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ورود ایران به ششمین دوره پیاپی خشکسالی گفت: با وجود استمرار خشکسالی و فشار مضاعف بر منابع آب، اقدامات مستمر مدیریتی و عملیاتی موجب شد کشور از بروز بحران‌های فراگیر همچون قطع طولانی‌مدت یا نوبت‌بندی سراسری آب مصون بماند.

به گزارش ایلنا، هاشم امینی این موفقیت را حاصل تلاش بیش از ۶۰ هزار نیروی متخصص صنعت آب و فاضلاب در حفظ پایداری شبکه‌های آبرسانی دانست و با اشاره به تجربه‌های شهرهای همدان و شهرکرد افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از حوضه‌های آبریز کشور با افت شدید بارش‌ها، کاهش تغذیه آبخوان‌ها و افزایش فشار تقاضا مواجه‌اند، مدیریت منابع آب نیازمند تصمیم‌گیری‌های پیچیده، اقدامات فوری و نگاه یکپارچه حوضه‌ای است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر این‌که پیچیدگی‌های بخش آب به‌مراتب فراتر از سایر حوزه‌های انرژی است، خاطرنشان کرد: حتی با وجود تخصیص منابع مالی قابل توجه، ماهیت طبیعی چرخه آب و وابستگی ذاتی آن به شرایط اقلیمی، محدودیت‌های اساسی بر برنامه‌ریزی و تأمین پایدار آب اعمال می‌کند؛ از این‌ رو، مدیریت خشکسالی، تقویت تاب‌آوری سامانه‌های تأمین و توسعه منابع جایگزین باید هم‌زمان دنبال شود.

او با اشاره به مناطق درگیر تنش شدید آبی در سال‌های اخیر، از زاهدان، بندرعباس، بوشهر، اصفهان، شیراز و کرمان به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که افت شدید بارش‌ها و کسری مخزن آبخوان‌ها، آنها را در معرض بحران قرار داده بود.

به گفته امینی، در این شهرها مجموعه‌ای از اقدامات فوری شامل راه‌اندازی چاه‌های اضطراری، افزایش ظرفیت خطوط انتقال، اصلاح نقاط ناپایدار شبکه، مدیریت فشار، بهره‌برداری از سامانه‌های پایش لحظه‌ای و اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت تأمین آب موجب شد تداوم خدمات با کمترین اختلال ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: تجربه موفق اجرای پروژه‌های اضطراری در همدان و شهرکرد، زمینه‌ساز تقویت مدل‌های مدیریتی در سایر استان‌ها شد و نشان داد که ترکیب اقدامات مهندسی، مشارکت مردمی و تصمیم‌گیری سریع، امکان عبور از دشوارترین شرایط را فراهم می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور با اجرای پروژه‌های ملی در حوزه انتقال آب، توسعه شیرین‌سازی در سواحل، بازچرخانی پساب و تقویت منابع جایگزین در تلاش است تاب‌آوری کشور را در سال‌های خشک آینده افزایش دهد و از بروز محدودیت‌های گسترده جلوگیری کند؛ امری که بدون همراهی مشترکان در مدیریت مصرف پایدار نخواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات