به گزارش ایلنا، هاشم امینی این موفقیت را حاصل تلاش بیش از ۶۰ هزار نیروی متخصص صنعت آب و فاضلاب در حفظ پایداری شبکه‌های آبرسانی دانست و با اشاره به تجربه‌های شهرهای همدان و شهرکرد افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از حوضه‌های آبریز کشور با افت شدید بارش‌ها، کاهش تغذیه آبخوان‌ها و افزایش فشار تقاضا مواجه‌اند، مدیریت منابع آب نیازمند تصمیم‌گیری‌های پیچیده، اقدامات فوری و نگاه یکپارچه حوضه‌ای است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر این‌که پیچیدگی‌های بخش آب به‌مراتب فراتر از سایر حوزه‌های انرژی است، خاطرنشان کرد: حتی با وجود تخصیص منابع مالی قابل توجه، ماهیت طبیعی چرخه آب و وابستگی ذاتی آن به شرایط اقلیمی، محدودیت‌های اساسی بر برنامه‌ریزی و تأمین پایدار آب اعمال می‌کند؛ از این‌ رو، مدیریت خشکسالی، تقویت تاب‌آوری سامانه‌های تأمین و توسعه منابع جایگزین باید هم‌زمان دنبال شود.

او با اشاره به مناطق درگیر تنش شدید آبی در سال‌های اخیر، از زاهدان، بندرعباس، بوشهر، اصفهان، شیراز و کرمان به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که افت شدید بارش‌ها و کسری مخزن آبخوان‌ها، آنها را در معرض بحران قرار داده بود.

به گفته امینی، در این شهرها مجموعه‌ای از اقدامات فوری شامل راه‌اندازی چاه‌های اضطراری، افزایش ظرفیت خطوط انتقال، اصلاح نقاط ناپایدار شبکه، مدیریت فشار، بهره‌برداری از سامانه‌های پایش لحظه‌ای و اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت تأمین آب موجب شد تداوم خدمات با کمترین اختلال ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: تجربه موفق اجرای پروژه‌های اضطراری در همدان و شهرکرد، زمینه‌ساز تقویت مدل‌های مدیریتی در سایر استان‌ها شد و نشان داد که ترکیب اقدامات مهندسی، مشارکت مردمی و تصمیم‌گیری سریع، امکان عبور از دشوارترین شرایط را فراهم می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور با اجرای پروژه‌های ملی در حوزه انتقال آب، توسعه شیرین‌سازی در سواحل، بازچرخانی پساب و تقویت منابع جایگزین در تلاش است تاب‌آوری کشور را در سال‌های خشک آینده افزایش دهد و از بروز محدودیت‌های گسترده جلوگیری کند؛ امری که بدون همراهی مشترکان در مدیریت مصرف پایدار نخواهد بود.