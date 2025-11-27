خبرگزاری کار ایران
رتبه تک رقمی ایران در محصولات باغی در جهان
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: ایران در ۳۰ محصول باغی، رتبه‌های اول تا دهم جهان را به خود اختصاص داده که این موضوع بیانگر توانمندی‌های گسترده و ظرفیت‌های ارزشمند این بخش در سطح بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی برومندی گفت: بخش کشاورزی ۲۰ درصد از اراضی کشور را به خود اختصاص داده و ۳۸ درصد اشتغال در این بخش رقم می‌خورد که نشان از نقش بسیار حیاتی آن در توسعه پایدار و اقتصاد ملی دارد.

وی با تأکید بر اهمیت ویژه باغبانی در اقتصاد کشاورزی کشور افزود: حوزه باغبانی یکی از ارکان اصلی بخش کشاورزی است، بخشی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید، اشتغال و امنیت غذایی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: امروزه کشور ما به‌عنوان یک الگو برای بسیاری از کشور‌های منطقه شناخته می‌شود و این جایگاه، نتیجه تلاش فعالان عرصه کشاورزی و باغبانی است.

برومندی افزود:تنها در خراسان رضوی سالانه ۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود که این میزان تولید، بیانگر ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی با اشاره به نقش مؤثر بخش باغبانی در اقتصاد کشور گفت: حوزه باغبانی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از ظرفیت بالای ارزآوری نیز برخوردار است و سهم مهمی در توسعه اقتصادی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی کشور افزود: لازم است با حفظ منابع پایه همچون آب و خاک، گام‌های اساسی و ماندگاری در مسیر پایداری تولید برداریم.

