محاسبه پلکانی ارز صادراتی زنجیره صنایع معدنی با عرضه در تالار دوم

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: صادرکنندگان میلگرد لوله و پروفیل تا ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را می‌توانند در تالار دوم عرضه کنند.

به گزارش ایلنا، محمدمسعود سمیعی نژاد گفت: در جهت ارز آوری و رقابت پذیری بیشتر صنایع معدنی، بخشی از مبادله ارز صادراتی این زنجیره به تالار دوم هدایت شد.

وی ادامه داد: عرضه ارز به صورت پلکانی خواهد بود و در زنجیره هرچه به سمت مواد خام حرکت کنیم درصد کمتری از ارز صادراتی خود را می‌توانند در تالار دوم عرضه کنند، زیرا اعتقاد بر این است که مواد معدنی خام بایستی در داخل کشور به ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران؛ افزود: میلگرد، لوله و پروفیل تا ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را می‌توانند در تالار دوم عرضه کنند و هرچه در زنجیره به سمت مواد اولیه‌ای مثل کنسانتره حرکت کنیم تنها ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را می‌توانند به این بازار آورند.

سمیعی نژاد درخصوص مزیت این طرح؛ افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات به تالار دوم به صورت پلکانی توجیه اقتصادی برای صنایع معدنی خواهد داشت و موضوع کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی که موجب می‌شد تا ارز حاصل از صادرات بازنگردد با شرایطی که برای صادرات در نظر گرفته شده منتفی خواهد بود.

سمیعی نژاد درخصوص چگونگی رفع معضل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در زنجیره صنایع معدنی تصریح کرد: از این به بعد کارخانجات، خود یا شرکت‌های بازرگانی‌ای که معرفی می‌کنند، باید تعهد برگشت ارز به بانک مرکزی بدهند.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: معدن و صنایع معدنی کشور سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات دارند که فضای ایجاد شده در تالار دوم به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان زنجیره صنایع معدنی کمک خواهد کرد. 

وی گفت: صادرکنندگانی که ۹۰ روز از زمان برگشت ارزشان به کشور نگذشته می‌توانند ارز خود را به این بازار عرضه کنند.

وی اضافه کرد: قیمت ارز در تالار دوم براساس عرضه و تقاضا و به قیمت روز است.

