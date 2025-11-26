خبرگزاری کار ایران
«یوز» به مدارس و شهرهای بدون سینما رسید؛ توسعه فعالیت‌های فرهنگی با حمایت بانک صادرات ایران

«یوز» به مدارس و شهرهای بدون سینما رسید؛ توسعه فعالیت‌های فرهنگی با حمایت بانک صادرات ایران
همزمان با ادامه اکران عمومی انیمیشن سینمایی «یوز»، برنامه گسترده اکران سیار در شهرهای فاقد سینما و برگزاری ویژه‌برنامه‌های دانش‌آموزی این اثر با پشتیبانی بانک صادرات ایران آغاز شد؛ طرحی فرهنگی که دسترسی مخاطبان کودک و نوجوان در مناطق مختلف کشور به تولیدات باکیفیت داخلی را تسهیل می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با تداوم نمایش سراسری «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، با حمایت بانک صادرات ایران اکران‌های سیار در مناطق محروم و شهرهایی که سالن سینما ندارند، به‌صورت رسمی آغاز شده است. همچنین اکران‌های ویژه دانش‌آموزی در مدارس کشور با استقبال مدیران آموزشی و فرهنگی نیز در حال انجام است. 

علاقه‌مندان برای هماهنگی اکران در مناطق فاقد سینما می‌توانند به پایگاه Esayar.ir مراجعه کنند و برای ثبت‌نام مدارس در طرح اکران دانش‌آموزی، عدد «۱» را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند. 

انیمیشن «یوز» به عنوان نخستین فیلم سینمایی تولید شده با حمایت بانک صادرات ایران در حوزه کودک و نوجوان، نمادی از هم‌افزایی اقتصاد و فرهنگ در مسیر تحقق مسئولیت اجتماعی و ترویج ارزش‌های انسانی است. این انیمیشن با مشارکت مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا تولید شده و ماجرای تلاش یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به سرزمین مادری را روایت می‌کند. 

این اثر تاکنون با فروش 660 میلیارد ریالی و جذب بیش از یک‌میلیون و 50 هزار مخاطب، به یکی از پرفروش‌ترین آثار سینمایی سال 144 تبدیل شده است. 

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین بانک‌های کشور، همواره در کنار ایفای نقش مؤثر در نظام مالی و اقتصادی، در زمینه‌های مسئولیت اجتماعی، حمایت از فرهنگ و هنر، حفاظت از محیط‌زیست و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه نیز حضوری فعال و الهام‌بخش داشته است.

