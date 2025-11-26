خبرگزاری کار ایران
رشد 68 درصدی تامین ارز واردات «شیرخشک»

در هشت ماهه نخست سال جاری، 37 میلیون دلار شیرخشک وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا،‌ بر اساس گزارش بانک مرکزی، واردات محصول نهایی «شیر خشک» به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال جاری تا ۵ آذرماه، ۳۷ میلیون دلار محصول نهایی شیرخشک وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸ درصدی را نشان می دهد؛ طی دوره هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ میلیون دلار «شیر خشک» وارد کشور شده بود.

شایان ذکر است، بانک مرکزی جهت تامین شیر خشک مورد نیاز کشور، در قالب سرفصل دیگری مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی شیرخشک را نیز تامین کرده است. طبق آمار گزارش شده بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۰۳ میلیون دلار برای واردات «مواد اولیه غذا، شیرخشک و مکمل» تامین ارز صورت گرفته است که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز این گروه از کالاها است؛ این عدد برای مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۴ میلیون دلار ثبت شده است.

گفتنی است، تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی، تا پنجم آذرماه ۱۴۰۴، برای «ذرت»، «دانه‌های روغنی» و «روغن خام»، به ترتیب ۲.۳، ۱.۳ و ۱.۱ میلیارد دلار ثبت شده است.

همچنین، ارزش کل ارز تامینی برای سایر محصولات همچون «کنجاله سویا»، «جو»، «برنج»، «گندم» و «گوشت قرمز»، به ترتیب ۹۲۱، ۶۷۰، ۶۲۰، ۴۳۶ و ۴۱۶ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است، در هشت ماه نخست سال جاری ، ۹.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین ارز شده است.

 

