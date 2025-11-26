به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، مراسم تکریم و معارفه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با حضور مدیران ارشد صنعت آب کشور برگزار شد. در این مراسم، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن ابراز احترام و درود به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، به نقش و تلاش مجموعه مدیریت آب کشور در عبور از سال‌های دشوار خشکسالی اشاره کرد.

امینی با قدردانی از حمایت‌های وزیر نیرو و توجه ویژه او به مسائل انسانی و مدیریتی در صنعت آب، توضیح داد که باوجود پایان فصل تابستان، به دلیل ورود کشور به ششمین سال خشکسالی، فشار سنگین کاری همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور مدیران شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب در این مراسم، گفت: این همراهی و تلاش مستمر، شایسته قدردانی است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بخش مهمی از سخنان خود را به تجلیل از خدمات محمد جوان‌بخت، معاون پیشین آب و آبفا اختصاص داد.

وی تأکید کرد: بخش عمده پنج سال اخیر که با خشکسالی شدید همراه بود، با مدیریت مستقیم جوان‌بخت سپری شد و وی در این دوره دشوار، «فعالیت شبانه‌روزی، دلسوزی کم‌نظیر و پایبندی جدی به رضایت الهی» را نشان داد.

به گفته امینی، جوان‌بخت با اعتماد قابل‌توجه به کارشناسان، پیگیری دقیق مسائل و ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های آب و آبفا، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها داشته است.

وی یادآور شد: طی این سال‌ها، به جز موارد خاصی مانند همدان و شهرکرد، کشور با وجود خشکسالی گسترده از بحران‌های شدید قطع آب مصون ماند و این نتیجه تلاش بیش از ۶۰ هزار نیروی متخصص صنعت آب و فاضلاب بوده است.

امینی همچنین از انتصاب حمیدرضا جانباز به عنوان معاون جدید آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران استقبال کرد و او را «نیرویی باتجربه، بردبار و اهل تدبیر» معرفی کرد که سال‌ها در ساختار وزارت نیرو نقش‌آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه پیچیدگی‌های بخش آب بسیار فراتر از بخش برق است، توضیح داد که حتی با وجود منابع مالی گسترده، حل مسئله آب بدون اتکا به بارش و منابع طبیعی ممکن نیست. او پذیرش این مسئولیت سنگین از سوی جانباز را اقدامی مجاهدانه عنوان کرد.

امینی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجموعه نیروهای متخصص و همراهی مدیران جدید و پیشین، وزارت نیرو بتواند از شرایط حساس کنونی عبور کرده و کشور را در برابر بحران‌های آب پیش‌رو یاری دهد. او همچنین برای بهبود وضعیت بارش‌ها دعا کرد.

