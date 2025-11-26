ساخت فرودگاه دزپارت غیرقانونی است

به گزارش ایلنا؛ پیرو گزارش گزارش منتشر شده مبنی بر احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای احداث فرودگاه در این شهرستان صادر نشده است و هرگونه اقدام در این زمینه مغایر قوانین و مقررات کشور و غیرقانونی است.بر اساس اعلام این سازمان، موضوع از طریق مکاتبه با استانداری خوزستان و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است و درخواست توقف فوری پروژه و انجام اقدامات قانونی لازم ارائه شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد که احداث فرودگاه صرفاً در چارچوب مفاد «آیین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی» مصوب ۶ آذر ۱۴۰۱ هیأت وزیران امکان‌پذیر است و اخذ مجوز رسمی از این سازمان الزامی است. بر این اساس، پیش از هرگونه اقدام، انجام مطالعات جامع جانمایی باند، بررسی موانع طبیعی و مصنوعی، مخاطرات هوانوردی، مناطق پرواز ممنوع و الزامات امنیتی ضروری است تا از اتلاف منابع و هزینه‌های کشور جلوگیری شود.

همچنین طبق ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، احداث فرودگاه منوط به طی مراحل اخذ موافقت اصولی، مجوز احداث و مجوز بهره‌برداری است. متقاضی نیز باید مدارک و مطالعات مرتبط از جمله طرح امکان‌سنجی، ضرورت احداث، نکات فنی و عملیاتی، ارزیابی زیست‌محیطی، توجیه اقتصادی، رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاربری‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، مجوز کمیته دائمی اداره امور فضای کشور و تأیید صلاحیت امنیتی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبه ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی را ارائه کند. صدور مجوز احداث نیز تنها پس از تکمیل این مراحل توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.

