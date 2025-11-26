خبرگزاری کار ایران
مسکن استیجاری در تهران به‌زودی اجرا می‌شود / اجاره 5ساله مسکن به زوج‌های جوان

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تشریح جزییات اجرای طرح مسکن استیجاری در تهران گفت: دولت واحدهای خریداری‌شده را یک تا 5 سال به زوج‌های جوان اجاره می‌دهد.

به گزارش ایلنا، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: طرح جدید مسکن استیجاری با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنها به مسکن در شهر تهران به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، دولت واحد‌های مسکونی آماده را از طریق بانک‌ها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران با متراژهای مناسب خریداری می‌کند و با قیمت پایین به‌صورت اجاره به زوج‌های واجد شرایط واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: واگذاری واحد‌های اجاره‌ای دولت به زوج‌های واجد شرایط حداقل از یک سال تا حداکثر پنج سال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: واحدهای مسکونی خریداری‌شده در اختیار زوج‌هایی قرار می‌گیرد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد. این اقدام در راستای اجرای قانون جمعیت و جوانی جمعیت کشور انجام می‌شود و هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده است.

انتهای پیام/
