به گزارش ایلنا، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: طرح جدید مسکن استیجاری با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنها به مسکن در شهر تهران به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، دولت واحد‌های مسکونی آماده را از طریق بانک‌ها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران با متراژهای مناسب خریداری می‌کند و با قیمت پایین به‌صورت اجاره به زوج‌های واجد شرایط واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: واگذاری واحد‌های اجاره‌ای دولت به زوج‌های واجد شرایط حداقل از یک سال تا حداکثر پنج سال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: واحدهای مسکونی خریداری‌شده در اختیار زوج‌هایی قرار می‌گیرد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد. این اقدام در راستای اجرای قانون جمعیت و جوانی جمعیت کشور انجام می‌شود و هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانواده‌های تازه‌تشکیل‌شده است.

