مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن خبر داد:
رشد ۱۲ درصدی حملونقل ریلی بینالمللی / ورود ۳۵ قطار چینی در ۷ ماه
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن با تشریح دستاوردهای دیپلماسی ریلی دولت چهاردهم اعلامکرد: ایران در نقطه تقاطع مهمترین کریدورهای منطقه قرار گرفته و با توافق ششجانبه اخیر در استانبول، بستر جهش تبادلات چین- اروپا از مسیر ایران فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، شهریار نقیزاده در گفتوگویی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد کشور گفت: ایران در کانون کریدورهای مهم منطقهای قرار دارد و بهعنوان چهارراه کریدوری منطقه، محل تقاطع کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب است.
وی از رشد تاریخی ورود قطارهای چینی و افزایش ۱۲ درصدی حمل بینالمللی ریلی خبر داد و افزود: هفته گذشته در استانبول ترکیه موفق شدیم به یک توافق مهم ششجانبه میان کشورهای چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و ترکیه دست یابیم که هدف آن توسعه تبادلات کالایی از چین به اروپا از مسیر ایران است. در این توافق بر دو محورِ کاهش هزینههای تعرفهای و کاهش زمان سیر، تفاهم بسیار خوبی حاصل شد.
این مقام مسئول خاطرنشانکرد: کریدور شرق- غرب اکنون توانسته نسبت به مسیر دریایی، حدود یکسوم زمان حمل کالا را کاهش دهد.
نقیزاده با اشاره به رشد بیسابقه قطارهای ورودی از چین، تاکید کرد: پیش از سال ۱۴۰۳، طی هفت سال فقط هفت قطار از چین وارد ایران شده بود؛ اما در هفت ماهه سال جاری، سیوپنجمین قطار در حال ورود به کشور است و چهار قطار دیگر نیز از ایستگاه شیان حرکت کرده که در هفتههای آینده وارد ایران میشوند.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن با اشاره به جایگاه ایران در کریدور شمال- جنوب گفت: هدف این کریدور، اتصال هندوستان و جنوب شرق آسیا به روسیه و شرق اروپا است و ایران محور اصلی این مسیر به شمار میرود.
نقی زاده، تکمیل اتصال ریلی آستارا- رشت را یکی از مهمترین پروژههای کشور توصیف و تاکید کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، شاخه غربی کریدور شمال- جنوب بهطور کاملا ریلی خواهد شد و ایران در مسیر جریان بار ۷۰ میلیونتنی روسیه و هند قرار میگیرد.
وی در تشریح عملکرد ریلی کشور در حوزه بینالملل نیز بیانداشت: در یک سال گذشته موفق شدیم از مرز پنج میلیون تن حملونقل بینالمللی عبور کنیم. امسال نیز با وجود چالشها، روند رشد ادامه یافت و تاکنون سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع محمولات در حوزه بینالملل جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش دارد.