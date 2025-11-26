افزایش قیمت نفت پس از سقوط به کف یک‌ ماهه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (پنجم آذر) پس از سقوط به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه در جلسه معاملاتی پیشین (سه‌شنبه، چهارم آذر) افزایش یافت، هرچند مازاد عرضه مورد انتظار و توافق احتمالی صلح مسکو و کی‌یف رشد قیمت‌ها را محدود کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۱۲ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۲۷ سنت یا ۰.۴۳ درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲۴ سنت یا ۰.۴۱ درصد افزایش، ۵۸ دلار و ۱۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا گفت: افزایش‌های اندک بیشتر شبیه استراحت فنی هستند تا یک روند.

وی افزود: هرگونه افزایش قیمتی بیشتر ناشی از سیگنال‌های ضعیف‌تر ذخیره‌سازی‌های نفت خام و خریدهای کوتاه‌مدت است، اما این افزایش‌ها شکننده خواهد بود.

بازار همچنان به سمت روند کاهشی متمایل است و سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای مازاد عرضه طی سال ۲۰۲۶ میلادی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند، بدون آنکه محرکی برای تقاضای مطلوب وجود داشته باشد.

روز سه‌شنبه، پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، خطاب به رهبران اروپایی از آمادگی برای پیشبرد چارچوب مورد حمایت آمریکا به‌منظور پایان تنش‌ها با روسیه خبر داد، قیمت دو شاخص نفتی هر کدام ۸۹ سنت کاهش یافتند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی (IG) طی یادداشتی نوشت: در صورت نهایی شدن توافق، تحریم‌های غرب علیه صادرات انرژی روسیه می‌تواند به‌سرعت لغو شود و احتمالاً قیمت نفت خام آمریکا به حدود ۵۵ دلار برسد.

وی افزود: بازار منتظر شفافیت بیشتر است، اما خطر کاهش قیمت‌ها همچنان وجود دارد، مگر اینکه مذاکرات به بن‌بست برسد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد به نمایندگان خود دستور داده است جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری و مقام‌های اوکراینی دیدار کنند.

یک مقام اوکراینی هم گفت: زلنسکی ممکن است طی روزهای آینده برای نهایی‌ کردن توافق به آمریکا سفر کند.

در همین حال، انگلیس، اروپا و آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید کرده‌اند و خرید نفت روسیه از سوی هند قرار است در دسامبر به پایین‌ترین سطح سه‌ساله برسد.

منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا گزارش دادند ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا هفته گذشته کاهش یافته، در حالی که ذخیره‌سازی‌های سوخت افزایش داشته است.

پیش‌تر نظرسنجی رویترز افزایش یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه‌ای ذخیره‌سازی‌های نفت خام در هفته منتهی به ۲۱ نوامبر (جمعه ۳۰ آبان) را پیش‌بینی کرده بود.

داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا قرار است امروز ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به وقت شرق آمریکا (۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ) منتشر شود.

قیمت نفت همچنین از انتظارها برای کاهش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر سیگنال‌هایی مثبت دریافت کرده است.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های خرده‌فروشی و تورم کمتر بوده است، نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کرده و تقاضای نفت را افزایش دهد.

