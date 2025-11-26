افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید‌محمد اتابک در دومین روز از سفر به ترکیه در جریان اجلاس وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، با وزیر بازرگانی این کشور در استانبول دیدار و گفتگو کرد.

سید‌محمد اتابک، ترکیه را از مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران خواند و بر لزوم افزایش تجارت میان دو کشور تاکید کرد.

وی گفت: تجارت میان ترکیه و ایران قابلیت جهش بزرگ دارد و امیدواریم با حل برخی موانع جزئی به این هدف بزرگ دست یابیم.

عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه نیز با اشاره به افزایش ۵ درصدی حجم تجارت ترکیه و ایران در سال میلادی جاری افزود: اکنون به حجم ۸ میلیارد دلاری در تجارت میان دو کشور دست یافتیم و برای سال آتی هدف ۱۰ میلیارد دلار را با همکاری آقای اتابک در نظر داریم.

