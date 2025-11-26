مدیریت ترافیک هوایی منطقه با مشارکت ایران پس از فوران آتشفشان در اتیوپی

به گزارش ایلنا؛ در نخستین ساعات روز گذشته، آتشفشان خاموش «هارلی گوبی» در اتیوپی به‌طور ناگهانی فوران کرد و ستونی عظیم از خاکستر و دود تا ارتفاع حدود ۱۳ تا ۱۵ کیلومتر در جو ایجاد شد. حرکت این ابر آتشفشانی به سمت شرق و همراهی آن با جریان باد، مناطق وسیعی از یمن در شبه جزیره عربستان و بر فراز دریای سرخ، عمان و جنوب ایران و حتی بخش‌هایی از هند، پاکستان و چین را تحت تأثیر قرار داد.

با اعلام این وضعیت و صدور اطلاعیه ویژه هوانوردی، کمیته تخصصی هماهنگی بین‌منطقه‌ای در خاورمیانه که ایران نیز عضو آن است، تشکیل جلسه داد. دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری نیز به‌عنوان بخشی از ساختار این کمیته، در فرآیند هماهنگی میان کشورها و نهادهای بین‌المللی مرتبط از جمله دفاتر منطقه ای ایکائو در خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه و انجمن بین المللی شرکتهای هواپیمایی (یاتا) نقش فعال ایفا کرد.

در پی محدودیت‌هایی که بر فضای هوایی پاکستان و هند اثر گذاشت، بخشی از ترافیک پروازهای بین‌المللی وارد فضای ایران شد. با آماده‌باش و هماهنگی مرکز کنترل ترافیک هوایی و کشورهای همجوار، آمادگی و برنامه ریزی نیروهای عملیاتی انجام و جریان ترافیک ورودی به فضای کشور بدون مشکل مدیریت شد و پروازها با ایمنی کامل از مسیرهای تعریف‌شده هدایت شدند.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شرایط بحرانی اکنون از منطقه ایران عبور کرده و فضای هوایی در حالت عادی قرار دارد؛ هرچند بخشی از ابر آتشفشانی همچنان بر مناطق شرق آسیا مشاهده و توسط مراکز بین‌المللی رصد می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که تمامی اقدامات مربوط به رصد و مدیریت ترافیک هوایی در این حادثه تحت نظارت مستقیم این سازمان و با همکاری مرکز کنترل فضای کشور انجام شده و جریان پروازها در منطقه با موفقیت ساماندهی شده است.

