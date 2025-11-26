به گزارش ایلنا، میرحسن موسوی قائم مقام مدیرعامل راه آهن در ویژه برنامه گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به نقش حمل‌ونقل ریلی در صرفه جویی سوخت، کاهش تصادفات رانندگی و کاهش آلایندگی محیط زیست انرژی اظهار کرد: میزان صرفه جویی حمل‌ونقل ریلی به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده و همین امر توجه دولت و مجلس به توسعه راه آهن را بیش از پیش ضروری کرده است.

وی گفت: خدا را شاکریم که تناژ حمل ریلی نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد کرده است و باوجود توقف ۱۰درصد واگن‌های با عمر بالا جهت بازسازی اما بازهم در بخش مسافری رشد ۴درصدی را شاهد بودیم.

موسوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و مدافعان حرم، روحیه بسیجی و کار جهادی را ویژگی بارز بسیجیان راه آهن دانست و گفت: همین روحیه ولایتمداری، مسئولیت پذیری و قانون گرایی، مردم داری و حفظ امنیت و آرامش مردم عزیز از اصول بنیادی بسیج به‌شمار می رود.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن با تقدیر از تلاش های بی وقفه کارکنان و به ویژه مدیرعامل راه آهن در عرصه ارتقا صنعت ریلی، ایشان را جلوه ای از یک «دانشمند بسیجی»‌ دانست‌ و گفت: تلاش‌های بسیجیان عزیز راه‌آهن، حراست، پلیس راه‌آهن برای حفظ و حراست از راه‌آهن و هم‌چنین تلاش های همه همکاران بخش حمل و نقل ریلی به‌طور بسیجی وار در جنگ ۱۲ روزه، چشمگیر بوده و در این مدت در جابه‌جایی بار و هم‌چنین مسافر، نقش بی نظیری ایفا کردکه از همه این عزیزان تشکر می‌نمایم و ضمن آنکه با تلاش همه همکاران و علی رغم وجود همه تحریم های شدید و ظالمانه، روند رشد تناژ ۱۲ درصدی حمل بار نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است.

وی گفت: در بخش مسافری نیز علی‌رغم خروج بیش از ۱۲۰ سالن مسافری در یکسال گذشته از سیر به دلیل نوسازی و بهسازی، شاهد رشد ۴ درصدی آمار سیر قطارهای مسافری بوده ایم و همچنین در بخش حمل و نقل بین‌المللی نیز، با پیشبرد ‌دیپلماسی ریلی و امضای توافقنامه های گوناگون با کشورهای همسایه، به رشد ۱۲ درصدی طی یک سال گذشته رسیده ایم.

موسوی دیزجی همچنین با بیان اینکه بیش از ۴۳ میلیون تن بار و۳۱ میلیون نفر مسافر به صورت سالانه ‌از حمل و نقل ریلی بهره می برند، میزان صرفه جویی در حوزه های سوخت ،تصادفات جاده و کاهش آلایندگی محیط زیست ایجاد شده توسط راه آهن را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دانست و گفت: این آمار نشانگر اهمیت نقش راه آهن در حمل و نقل کشور است.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن، همچنین جذب بیش از ۹۰ همت سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساخت و ناگوان ریلی را از دیگر موفقیت های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در یکسال گذشته دانست.

