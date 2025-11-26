خبرگزاری کار ایران
اعلام قمیت طلا و سکه ۵ آذرماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۱۶۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه امامی ۱۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. 

نیم سکه هم ۶۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

 

