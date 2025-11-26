خبرگزاری کار ایران
ایمن‌سازی دام سبک در مقابل تب برفکی در اولویت قرار گرفت

در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی، ایمن‌سازی دام سبک (جمعیت گوسفند و بز) در مقابل بیماری تب برفکی هم در اولویت قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی در ستاد ملی مقابله با این بیماری به ریاست «سیدسعید حسینی» معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و با حضور نمایندگان سازمان امور عشایر کشور، بنیاد برکت، قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی، اتحادیه دامداران کشور و اتحادیه دام سبک، اعلام شد: ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دام سبک کشور در اولویت فوری قرار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به آغاز کوچ، فصل زایش و افزایش گردش ویروس، به‌عنوان جدی‌ترین نگرانی پیش‌روی بخش دام سبک کشور مطرح شد و این موضوع نیازمند تأمین فوری واکسن مربوطه و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است.

همچنین براساس گزارش ارائه ‌شده در جلسه، طی ماه‌های اخیر با تأمین بیش از ۷ میلیون دُز واکسن و اجرای عملیات شبانه‌روزی، بیماری در دام سنگین کنترل شده و واحدهای صنعتی در تمام استان‌ها بویژه در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز و قم به پوشش کامل واکسیناسیون رسیده‌اند. با این حال جمعیت دام سبک کشور- حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس- بر علیه سویه اگزوتیک تب برفکی ایمن نشده و در معرض خطر ابتلا قرار دارد.

در این جلسه نیز اعلام شد که سویه جدید بیماری برفکی که پیش‌تر در چند کشور منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عراق شناسایی شده بود، پس از نمونه‌برداری و پایش مستمر، اواسط تیرماه در ایران تأیید شده است؛ موضوعی که شرایط مدیریتی را «کاملاً متفاوت» کرد و موجب تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای و واکسیناسیون شد.

 اگرچه نشانه‌های بیماری تاکنون بیشتر در دام سنگین مشاهده شده، اما گردش ویروس در دام سبک نیز قابل انتظار بوده و با جابه‌جایی‌های فصلی به‌ویژه در جمعیت عشایری، خطر انتقال به مناطق پاک وجود دارد و تأکید شد که پس از ورود به فصل زایش، در صورت تأخیر در واکسیناسیون، احتمال سقط جنین، مرده‌زایی و تلفات نوزادان را افزایش می‌دهد، لذا هر گونه تعلل و یا بی توجهی و عدم همکاری دامداران خسارت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

