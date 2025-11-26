به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی در ستاد ملی مقابله با این بیماری به ریاست «سیدسعید حسینی» معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و با حضور نمایندگان سازمان امور عشایر کشور، بنیاد برکت، قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی، اتحادیه دامداران کشور و اتحادیه دام سبک، اعلام شد: ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دام سبک کشور در اولویت فوری قرار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به آغاز کوچ، فصل زایش و افزایش گردش ویروس، به‌عنوان جدی‌ترین نگرانی پیش‌روی بخش دام سبک کشور مطرح شد و این موضوع نیازمند تأمین فوری واکسن مربوطه و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است.

همچنین براساس گزارش ارائه ‌شده در جلسه، طی ماه‌های اخیر با تأمین بیش از ۷ میلیون دُز واکسن و اجرای عملیات شبانه‌روزی، بیماری در دام سنگین کنترل شده و واحدهای صنعتی در تمام استان‌ها بویژه در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز و قم به پوشش کامل واکسیناسیون رسیده‌اند. با این حال جمعیت دام سبک کشور- حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس- بر علیه سویه اگزوتیک تب برفکی ایمن نشده و در معرض خطر ابتلا قرار دارد.

در این جلسه نیز اعلام شد که سویه جدید بیماری برفکی که پیش‌تر در چند کشور منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عراق شناسایی شده بود، پس از نمونه‌برداری و پایش مستمر، اواسط تیرماه در ایران تأیید شده است؛ موضوعی که شرایط مدیریتی را «کاملاً متفاوت» کرد و موجب تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای و واکسیناسیون شد.

اگرچه نشانه‌های بیماری تاکنون بیشتر در دام سنگین مشاهده شده، اما گردش ویروس در دام سبک نیز قابل انتظار بوده و با جابه‌جایی‌های فصلی به‌ویژه در جمعیت عشایری، خطر انتقال به مناطق پاک وجود دارد و تأکید شد که پس از ورود به فصل زایش، در صورت تأخیر در واکسیناسیون، احتمال سقط جنین، مرده‌زایی و تلفات نوزادان را افزایش می‌دهد، لذا هر گونه تعلل و یا بی توجهی و عدم همکاری دامداران خسارت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

