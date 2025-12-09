جزئیات اجرای پروژه جدید در سیستان و بلوچستان برای رفع فقر آبی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جلال الدین حجتی در جمع خبرنگاران درباره آخرین پروژه‌های در دست اجرا اظهار داشت: درحال حاضر یکی از پروژه‌هایی که در دست اجرا قرار دارد، در استان سیستان و بلوچستان است. این استان از نظر آب از استاندارد متفاوتی نسبت به کل کشور برخوردار است. به طور مثال اگر در برخی مناطق قطعی یک ساعت آب انجام می شود در این مناطق برقراری و پایداری آب چند ساعته است. این وضعیت چهره فقر را در استان بیش‌ از پیش عیان کرده است.

وی افزود: در این زمینه چند پروژه مهم آبرسانی و سدسازی در استان سیستان و بلوچستان در دست اجرا داریم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سد کهیر در منطقه چابهار و کنارک است. این سد با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه و مدیریت سیلاب‌های شدید چابهار ساخته شده است.

جانشین مجری در طرحهای کهیر و انتقال آب به زاهدان و ماشکید علیا تصریح کرد: سیلاب‌های منطقه چابهار وحشی هستند و برای نمونه، در مدت حدود هشت ساعت بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد مترمکعب آب وارد منطقه و سپس بدون استفاده وارد دریای عمان می‌شود. بنابراین در این منطقه سد کهیر را ایجاد کردیم که ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۸۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.

حجتی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی استان این است که سدهای متعددی ساخته‌شده اما بدون بهره‌برداری رها شده‌اند، اما در این پروژه، در مدت کوتاهی پس از ورود شرکت مجری، تاسیسات سد راه‌اندازی شد. پیش از راه اندازی از تصفیه‌خانه اصلی، یک خط اضطراری انتقال آب ایجاد شد برای آب رسانی به ۵۵ روستای منطقه با هزینه کمی ایجاد کردیم. درحال حاضر ۳.۸ میلیون مترمکعب آب از این طریق برای روستاهای منطقه تأمین می‌شود و این امر که پیش‌تر تنها چند ساعت در هفته آب داشتند، اکنون به آبرسانی دائمی تبدیل شده و سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی برای حاکمیت در منطقه ایجاد کرده است.

نماینده طرح کهیر در شرکت آب نیرو ادامه داد: در این ۵۵ روستا معمولاً جمعیت‌هایی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر ساکن هستند. علاوه بر موارد گفته شده پروژه آب که در حال گرفتن مجوز های آن هستیم، آبرسانی به چابهار کنارک از سد کهیر است که ۳۲.۸میلیون مترمکعب آب از سد کهیر برای این دو شهر مهم تأمین شود.

وی همچنین گفت: ۲۷ میلیون مترمکعب برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته شده و ۷ میلیون مترمکعب نیز به کشاورزانی اختصاص دارد که پیش‌تر در منطقه کهیر فعال بودند و اکنون با رهاسازی تنظیم‌شده آب در رودخانه از آن بهره‌مند می‌شوند که سبب رونق کشاورزی می شود و نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته است.

