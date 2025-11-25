خبرگزاری کار ایران
صیدی:

انتظار نداشته باشید بورس همیشه سبز باشد

رییس سازمان بورس گفت: ماهیت بورس، داشتن شاخص نوسان است و نباید این انتظار ایجاد شود که همیشه بازار سبز باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس در هفته بازار سرمایه در چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت با بیان اینکه ماهیت بورس، داشتن شاخص نوسان است، اظهار داشت: نباید این انتظار ایجاد شود که همیشه بازار سبز باشد. 

وی ادامه داد: معتقدم مهم‌تر از سود و زیان، حقیقت است و امروز هم نوسان بورس در تمام دنیا یک حقیقت است و تفاوت در نگاه سهامداران در معاملات موجب نوسان می‌شود. 

رییس سازمان بورس با اشاره به بازار متعادل بورس گفت: آنچه که اهمیت دارد، موضوع پایداری است و همه در این باره اتفاق نظر دارند که شرکت باید آینده پایدار داشته باشد و ما هم بر این باور هستیم که شفافیت یکی از ارکان اصلی پایداری شرکت‌ها است و شفافیت فقط یک الزام قانونی نیست بلکه یک مزیت رقابتی است. 

صیدی تاکید کرد: البته امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از شرکت‌ها برخی از اطلاعات را داوطلبانه افشا می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش اعتماد می‌شود و قدرت تامین مالی را در شرکت‌ها افزایش می‌دهد. 

وی با اشاره به بالابودن شفافیت در بورس اظهار داشت» در حال حاضر از ۷۲۰ شرکت فعال بازار سرمایه فقط تعداد محدودی سطح شفافیت پایینی دارند و اگر می‌خواهیم بازار بزرگی داشته باشیم باید سطح شفافیت را افزایش دهیم.

 

