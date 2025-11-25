خبرگزاری کار ایران
تامین مازوت استاندارد برای تعداد محدودی از نیروگاه‌های کشور

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به تامین مازوت کم‌سولفور و با کیفیت برای تعداد محدودی از نیروگاه‌ها، گفت: استمرار این موضوع و توسعه تحویل مازوت استاندارد به تمامی نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت مطمئنا نگرانی‌های مرتبط با آلودگی محیطی این سوخت را برطرف خواهد کرد.

به گزارش ایلنا از برق حرارتی، ناصر اسکندری با اشاره به اینکه نیروگاه‌های کشور عمدتا بر پایه مصرف گاز طبیعی طراحی شده‌اند، افزود: سوخت اصلی تمامی نیروگاه‌های حرارتی گاز بوده و افزون بر ۹۰ درصد سوخت نیروگاهی کشور از این محل تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اما نیروگاه‌ها در شرایط خاص مواجه با محدودیت سوخت بایستی طبق قانون از سوخت دوم و پشتیبان برای تولید برق استفاده کنند. در همین راستا از میان تمامی نیروگاه‌های کشور تنها ۱۴ نیروگاه بخاری دارای قابلیت مصرف مازوت هستند و سوخت دوم سایر واحدها گازوئیل است که به محض مواجه با محدودیت گاز از سوخت مایع برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند.

اسکندری بیان کرد: در نیروگاه‌های مازوت‌سوز سعی بر این است که تنها در شرایط اضطرار و محدودیت تامین گاز از سوخت مازوت استفاده شود. امسال با وجود اینکه فعلا سرمای شدیدی در کشور حاکم نشده، اما شاهد اعمال محدودیت تامین گاز برای مصارف نیروگاهی هستیم و طبعا نیروگاه‌ها در طی چند روز گذشته به سمت مصرف سوخت مایع رفته‌اند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تقدیر از تلاش‌های وزارت نفت برای تامین سوخت مازوت کم‌سولفور و با کیفیت برای تعدادی محدودی از نیروگاه‌های کشور، خاطرنشان کرد: استمرار این موضوع و توسعه تحویل مازوت استاندارد به تمامی نیروگاه‌های کشور مطمئنا نگرانی‌های مرتبط با آلودگی محیط این سوخت را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به هماهنگی مناسب وزاتخانه‌های نیرو و نفت برای تامین سوخت زمستانه نیروگاه‌ها، گفت: با این وجود نیازمند هماهنگی‌های بیشتری برای ادامه فصل سرد سال هستیم تا با کمک هم بتوانیم امسال را با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته سپری کنیم.

