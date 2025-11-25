فرصت حضور ایران در کوبا برای بازسازی صنایع راکد

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جریان برگزاری چهل و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی هاوانا (FIHAV 2025) که در آیینی رسمی با حضور رییس جمهور و وزرای اقتصادی کوبا و جمعی از سفرا و روسای اتاقهای بازرگانی کشورهای مختلف افتتاح شد، در گفتگو با المیادین با اشاره به حضور جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صنعتی و صنایع غذایی ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با توجه به ظرفیت‌های بزرگی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی، صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پتروشیمی دارد، می‌تواند مراودات اقتصادی خوبی با کشور کوبا برقرار کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که بسیاری از محصولات ایرانی می‌توانند با توجه به نیازهای کوبا، جای خود را در بازارهای این کشور پیدا کنند. با توجه به بهره‌گیری فناوری‌های نوین در محصولات ایرانی و تخصص‌های بزرگی که در تمامی زمینه‌ها در ایران وجود دارد، زمینه این وجود دارد تا ارتباطات بزرگی مخصوصا در بازسازی صنایعی در کوبا که چندین سال است راکد مانده‌اند، شکل بگیرد و کوبا از ظرفیت‌ها و امکانات ایران بهره‌برداری مناسبی داشته باشد.

حسن‌زاده با بیان اینکه کشت نیشکر از فرصت‌هایی است که دو کشور می‌توانند در برنامه‌های مشترک کشاورزی در دستور کار داشته باشند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ایران آمادگی دارد با توجه به توانمندی‌های کشور در بخش کشاورزی، برای حل مشکلات کوبا در زنجیره تامین مشارکت نماید.

او توسعه توانمندی‌های کوبا در سال‌های اخیر در عرصه زیست پزشکی و تولید واکسن را زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک دو کشور دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران نیز دستاوردهای قابل اعتنایی در حوزه سلامت دارد، دیپلماسی سلامت از حوزه‌هایی است که می‌تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به صنعت گردشگری کوبا، بیان داشت: به معاونت بین‌الملل اتاق ایران ماموریت داده شد تا برای شناخت بهتر بازار کوبا برای فعالان اقتصادی ایران، اقدام مؤثر انجام دهد تا فرصت‌های حضور محصولات ایرانی در بازار این کشور شناسایی شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ قدیر قیافه، نایب رییس اتاق ایران؛ ذبیح‌الله نادری، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هاوانا و سید حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق ایران از نمایشگاه بین‌المللی هاوانا بازدید کردند.

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی هاوانا برپا شده است و بخش خصوصی کشورمان در این نمایشگاه حضور دارد.

