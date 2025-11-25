افت قیمت نفت در پی نگرانی از مازاد عرضه
قیمت نفت در پی غلبه عامل نگرانی از مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ بر امیدواری به توافق صلح مسکو و کییف، قیمت نفت را در بازارهایی جهانی کاهش داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز از سنگاپور، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (چهارم آذر) با افت روبهرو شد، زیرا برآوردها درباره پیش گرفتن عرضه از تقاضا در سال آینده میلادی بر نگرانیها از تداوم تحریمهای روسیه و بینتیجه ماندن مذاکرات صلح اوکراین غلبه کرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ۲۷ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش، تا ساعت ۵ صبح روز سهشنبه بهوقت گرینویچ به ۶۳ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۳ سنت یا ۰.۴ درصد افت، ۵۸ دلار و ۶۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز دوشنبه ۱.۳ درصد افزایش یافته بودند، زیرا تردیدها درباره توافق صلح روسیه و اوکراین، انتظارها برای جریان نامحدود عرضه نفت خام و سوخت روسیه را کاهش داده بود.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا (Phillip Nova) بیان کرد: در کوتاهمدت ریسک اصلی مازاد عرضه در بازار نفت است و سطح کنونی قیمتها آسیبپذیر به نظر میرسد.
در پی دور تازه تحریمهای آمریکا و انگلیس علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل و قوانین منع فروش فرآوردههای نفتی تولیدشده از نفت خام روسیه به اروپا، شماری از پالایشگاههای هندی ازجمله شرکت خصوصی ریلاینس خرید محمولههای نفت خام روسیه را کاهش دادهاند.
با توجه به گزینههای محدود فروش، روسیه به دنبال افزایش صادرات نفت به چین است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، امروز در مجمع تجاری چین و روسیه در پکن گفت: مسکو و پکن در حال مذاکره برای افزایش صادرات نفت روسیه به چین هستند.
با این حال تحلیلگران بازار همچنان بر احتمال نبود تعادل گستردهتر بین عرضه و تقاضا متمرک هستند.
دویچه بانک روز دوشنبه در یادداشتی پیشبینی کرد مازاد عرضه نفت خام در سال ۲۰۲۶ دستکم روزانه ۲ میلیون بشکه خواهد بود و هیچ مسیر روشنی برای بازگشت به کسری حتی تا سال ۲۰۲۷ وجود ندارد.
مایکل هسوئه، تحلیلگر این بانک آلمانی گفت: مسیر پیش رو تا سال ۲۰۲۶ همچنان کاهشی است.
انتظار برای بازارهای آرامتر در سال آینده میلادی بر نبود توافق صلح روسیه و اوکراین که میتوانست از قیمتها حمایت کند، غلبه دارد.
توافق صلح مسکو و کییف میتواند به لغو تحریمهای روسیه و آزادسازی عرضه نفت محدودشده این کشور منجر شود.
بازارهای نفت همچنین از افزایش انتظارها مبنی بر کاهش نرخ بهره آمریکا در نشست سیاستگذاری روزهای نهم و دهم دسامبر امسال (۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۴) سیگنالهایی برای افزایش دریافت میکنند.
نرخ بهره پایینتر میتواند رشد اقتصادی را تحریک و تقاضای نفت را تقویت کند.
ساچدوا گفت: بازار نفت در کشمکش بین مازاد عرضه ناشی از احتیاط و امید به تقاضا مبتنی بر سیاستهای پولی آسانتر قرار دارد.